Dan Vasile Mihale: Dragnea defilează către Cotroceni cu ,,dosar politic''

Liviu Dragnea, la proces

FOTO: click.ro

În orice țară normală din lume, un personaj precum Liviu Dragnea, condamnat definitiv în dosarul ,,Referendumul'' și, în primă instanță, la trei ani și șase luni de pușcărie cu executare în dosarul angajarilor fictive de la Teleorman, nici NU ar visa să ajungă la Cotroceni. În România controlată de clica PSD-ALDE orice este posibil.

După ce a primit o gură de oxigen (o nouă amânare) de la Curtea Supremă în dosarul ,,Bombonica'', Dragnea se vizează deja la Cotroceni. Pofta de mărire este mare. Dragnea a acumulat multe frustrări din cauza dosarelor sale. După ce a guvernat, din umbră, aproape trei ani și a schimbat doi premieri marionetă, liderul partidului-stat vrea să iasă acum la lumină cu sloganul: ,,dosar politic''.

Spețele în care este condamnat Dragnea sunt subțiri, în comparație cu dosarul greu ,,Tel Drum'', dar să nu uităm că nici celebrul ,,Al'' Capone nu a fost găsit vinovat pentru crimele violente comise de ,,sindicatul crimei'' pe care l-a condus. Cariera sa de gangster s-a încheiat în 1931, când guvernul federal a reușit să-l condamne pentru evaziune fiscală.

Chiar dacă va avea câștig de cauză în instanță și va fi exonerat de toate acuzațiile, Dragnea nu are datele unui prezidențiabil. A demonstrat că nu poate guverna și legifera decât în interes personal. Dragnea are toate datele unui dictator și reprezintă un pericol real pentru parcursul euroatlantic al României. Dacă electoratul captiv se va lăsa păcălit și de data asta, România nu mai are nicio șansă să țină fruntea sus în fața Europei.

Din fericire, ultimele sondaje nu-i sunt favorabile lui Dragnea. Dar să nu uităm că sondajele sunt comandate de partidele politice și au un puternic caracter manipulator. PSD mai are încă susținători pentru un scor de 20-25%, iar Dragnea, deși este cu mult sub scorul partidului, poate fi prezindențiabil, un prezidențiabil cu ,,dosar politic''.

Dragnea mai are o problemă și cu Tăriceanu, care și el se vrea prezidențiabil, dar și cu Ponta, care este tot PSD. Între Dragnea și Tăriceanu poate fi un joc pentru primul tur, în turul doi este evident cum vor juca aliații. Așa cum am mai scris, Iohannis va fi reales, în turul doi, ca ,,răul cel mai mic'', iar Dragnea și Tăriceanu se vor plia pentru alegerile generale. Este interersant cum va juca Pro România...

Perspectivele sunt rele oricum. Iohannis, deși a acționat în limita prerogativelor instituționale, rămâne un președinte ,,aproape hotărât'', iar PNL pierde teren, constant, în fața Alianței USR PLUS. În ceea ce privește o eventuală alianță electorală PNL, USR-PLUS, cu sprijin de la UDMR, pentru alegerile generale din 2020, scenariul devine tot mai puțin fezabil.