Dan Vasile Mihale: Cu ce mandat arată Iordache degetul mijlociu Uniunii Europene?

Florin Iordache

Dictatura majorității PSD-ALDE sfidează UE chiar înainte de preluarea președinției Consiliului European. Reacțiile guvernanților de la Bucuresti față de raportul MCV și rezoluția votată de Parlamentul European, ambele extrem de critice, sunt absolut descalificante. Să arați degetul mijlociu Uniunii Europene este prea mult chiar și pentru PSD.

Incapabilă să guverneze și să legifereze în interesul cetățeanului, coaliția PSD-ALDE intră într-o polemică inutilă și păguboasă cu Uniunea Europeană chiar înainte de preluarea președinției rotative a Consiliului European, președinție pe care oricum riscăm să o pierdem din cauza impostorilor aflați la guvernare.

Reacțiile guvernanților de la Bucuresti față de raportul MCV și rezoluția votată de Parlamentul European privind statul de drept sunt în cheia obișnuită. Niciun argument serios. Nicio explicație plauzibilă. Dăncilă se declară dezamăgită și vorbește despre încălcarea suvernaității României. Tăriceanu amenință cu scrisori marile famili politice europene. Se invocă dublul standard în relația cu România, dar și multe alte bazaconii. Intoxicare elaborată de aparatul de propagandă al puterii.

Nefericita coaliție PSD-ALDE nu poate sau nu vrea să înțeleagă că nu am intrat în UE cu forța. Noi am cerut asta. Și am cerut-o cu disperare. Când intri într-o mare familie trebuie să respecți regulile. Ai și drepturi, dar și obligații. Nu este ca la tine în bătătură, unde guvernezi după sloganul "pentru că putem", iar atunci când ți se arată cartonașul galben arăți Uniunii degetul mijlociu.

Ce ironie fără margini! Protagonistul gestului obscen din Parlament este nimeni altul decât Florin Iordache, artizanul controversatei OUG 13, care a scos România în stradă, și omul care și-a legat numele de mutilarea celor trei legi ale Justiției.

Niciun partid nu are mandatul popular pentru a juca la ruletă parteneriatele strategice. Cu atât mai puțin coaliția PSD-ALDE, care a ajuns la guverare din cauza absenteismului masiv de la vot și a electoratului captiv financiar și cu puțină educație.