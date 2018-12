Dan Șova, la ieșirea din detenție: Închisoarea, o experiență umilitoare / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul senator PSD Dan Sova a declarat, in noaptea de miercuri spre joi, la iesirea din detentie, ca urmare deciziei ICCJ, ca exact judecatorul care a facut diferenta in cazul condamnarii sale este cel care nu ar fi trebuit sa fie in complet, referindu-se la constituirea ilegla a completurilor de 5 judecatori de la instanta suprema.

"Eu am fost condamnat printr-o decizie luata cu 3 la 2. Doi judecatori au sustinut achitarea. Cel de-al treilea judecator era cel care nu ar fi trebui sa fie in complet", a afirmat Sova.



In ceea ce priveste experienta din inchisoare, el a descris-o ca fiind "umilitoare".

"Admite cererea de suspendare a executarii sentintei penale nr. 506 din 25 septembrie 2017 pronuntate de Sectia penala a Inaltei Curti in dosarul nr. 526/1/2016, definitiva prin decizia penala nr. 108 din 20 iunie 2018, pronuntata de Completul de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul nr. 3174/1/2017, pana la solutionarea definitiva a contestatiei in anulare. Dispune punerea de indata in libertate a contestatorului condamnat Sova Dan-Coman de sub puterea mandatului de executare a pedepsei emis in baza sentintei penale nr. 506 din 25 septembrie 2017 pronuntate de Sectia penala a Inaltei Curti in dosarul nr. 526/1/2016, definitiva prin decizia penala nr. 108 din 20 iunie 2018, pronuntata de Completul de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul nr. 3174/1/2017, daca nu este arestat in alta cauza", se arata in decizia instantei in urma careia Sova a fost pus in libertate.