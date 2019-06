Dan Chișu, probleme cu cancerul la piele

În cinci ani, Dan Chișu a fost diagnosticat de trei ori cu aceeași boală cruntă: cancer de piele. Regizorul în vârstă de 63 de ani a ajuns de urgență la o clinică specializată unde a fost operat de urgență. Risca să rămână cu chipul mutilat pe viață!

„Dr. Mihaela Leventer a zis: «Ia stai, ce e asta? Vino la o consultație». Și m-am dus. A scos o lupă, s-a uitat. A zis «Da, vino mâine». Atunci m-am speriat”, a povestit Dan Chișu despre prima întâlnire cu cancerul de piele, scrie click.ro.

În urmă cu cinci ani, el a fost diagniosticat pentru prima oară cu cancer de piele, iar de atunci a trecut prin trei intervenții chirurgicale. Ultima dintre acestea a avut loc la începutul anului.

Culmea, nu a avut semne ciudate pe piele, însă i s-a părut suspect când a început să se simtă din ce în ce mai rău, iar calitatea pielii s-a schimbat. „Aveam educația controlului medical anual și, în general, am grijă de sănătatea mea. Dar pielea am neglijat-o. Am zis că ce poate să mi se întâmple? Dacă nu mă lovesc, nu mă tai, sunt bine”. Dar nu a fost bine.