Daea reclamă scumpirile la Consiliul Concurenței

Ministrul Agriculturii se arată surprins de "anomaliile" din piaţă şi consideră că majororările de preţuri la la alimente sunt nejustificate.

"Am sesizat Consiliul Concurenței pentru a analiza situația pe care am găsit-o în piață în această perioadă, referitoare la scumpirile produselor alimentare, la ouă, lapte, produse din lapte — și aici vorbim în special de unt, întrucât din analizele pe care le-am făcut am constatat că nu sunt motive obiective care să determine creșterea de prețuri. Cerem sprijinul Consiliului Concurenței pentru a vedea dacă nu cumva sunt elemente care vizează o înțelegere între comercianți, pentru că altfel nu se explică. Ministerul Agriculturii a transmis deja o adresă oficială către Consiliul Concurenței în care solicită instituției să analizeze scumpirea alimentelor", a precizat ministrul Agriculturii, Petre Daea, potrivit Agerpres.