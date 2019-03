Dacian Cioloș, anunț privind o eventuală candidatură la alegerile prezidenţiale

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat sâmbătă, la Galaţi, întrebat despre o eventuală candidatură la alegerile prezidenţiale, că reprezintă o posibilitate, dar pot fi şi altele.

El a precizat că deocamdată alianţa cu USR va funcţiona pentru europarlamentare, dar, de principiu, se va menţine şi la alegerile parlamentare, locale sau prezidenţiale.

"Ne gândim la o formulă comună cu USR-ul pentru toate alegerile care vor urma până în 2020, dar deocamdată am discutat concret şi am ajuns la o formulă concretă pentru alegerile europarlamentare şi o să luăm lucrurile etapă cu etapă. De principiu, am discutat cu USR că o să mergem în parteneriat şi pentru prezidenţiale şi pentru locale şi pentru parlamentare, dar deocamdată ne concentrăm pe alegerile europarlamentare", a explicat Dacian Cioloş.

Întrebat dacă va fi candidatul Alianţei 2020 USR-PLUS la alegerile prezidenţiale, Dacian Cioloş a răspuns: "Este o posibilitate, dar pot fi şi alte posibilităţi".

"Nu am discutat lucrul acesta. E o posibilitate, pot să fie şi alte posibilităţi, important este ca la alegerile prezidenţiale viitorul preşedinte să fie în continuare de partea forţelor democratice în România, care să susţină programul politic pe care îl avem şi noi. E evident un subiect important, pentru că intenţia noastră este să obţinem o majoritate politică în viitorul Parlament care să ne permită să modificăm şi Constituţia şi preşedintele va avea un rol important aici", a spus Dacian Cioloş.

Sursa: agerpres.ro