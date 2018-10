Dacia Logan fabricată de Nissan. Cum arată Loganul care se plimbă prin China

Dacia Logan este o maşină tot mai populară. Inclusiv pe continentul asiatic. Galeria Foto.

Dacia Logan se plimbă pe străzile din China sub emblema Nissan. Asamblarea Loganului are loc în una din fabricile Dongfeng Nissan, la Huado. Se numeşte Nissan Logan. Bineînţeles, chinezii au promovat maşina sub egida Renault. Adică au spus că ei asamblează un Renault Logan, nu o Dacia Logan. Modelul Logan este comercializat în Mexic sub numele de Nissan Aprio.

