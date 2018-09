Dacia 1300 şi-a găsit strămoşul: Renault 12

Dacia berlina nu este un produs 100% românesc, automobilul fiind la bază un Renault 12, pentru care Ceauşescu a cumparat licenţa de fabricaţie în 1968. Galeria Foto.

Dupa mai multe teste de drum, francezii s-au decis sa lanseze varianta de serie a lui Renault 12 in cadrul Salonului Auto de la Paris in octombrie 1969, moment in care a luat nastere si celebra noastra Dacie 1300 (primele Dacii 1300 vandute in Romania dateaza din 1969).

In momentul lansarii, R12 s-a vandut in numai doua variante de echipare: L si TL, potrivit 4tuning.ro. Desi nu este clar de la ce vin aceste initiale, multa lume banuieste ca L vine de la Luxe, desi cea mai accesibila varianta si cea mai ieftina se numea Renault 12 L.

Cum arăta Renault 12, strămoşul Daciei 1300, în Galeria Foto.