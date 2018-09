Cel puţin 384 de morţi, după un cutremur urmat de tsunami în Indonezia. Imaginile groazei

UPDATE. Cel puţin 384 de persoane au murit în urma cutremurul şi tsunami-ului din Indonezia. Numărul deceselor a fost confirmat de autorităţile indoneziene din domeniul dezastrelor. De asemenea, peste 350 de persoane au fost rănite.

Valuri de peste 3 metru au lovit oraşul Palu, situat în insula Sulawesi.

Imaginile cu tragedia arată oamenii care ţipă şi întră în panică, în timp ce o moschee se dărâmă.

Cutremurul a fost urmat de o serie de replici care au avut şi peste 5 grade.

Sute de case s-au transformat în ruine. De asemenea, spitale, hoteluri şi o serie de mall-uri au fist grav afectate.

Operaţiunile de salvare sunt în desfăşurate, însă acestea sunt îngreunate de faptul că oraşul a rămas fără energie eletrică. În plus, principala şosea către Palu a fost blocată de o alunecare de teren.

Un cutremur cu magnitudinea de 7.5 grade pe scara Richter s-a produs vineri în insula Sulawesi din Indonezia, fiind emisă o alertă de tsunami, după ce anterior a avut loc un cutremur de 6,1 grade pe scara Richter.

Un tsunami de până la 2 metri a lovit orașul indonezian Palu, după ce țara a fost lovită vineri de două cutremure. Informațiile inițiale arătau că mai multe clădiri s-au prăbușit.

”Tsunamiul de 1,5 -2 metri s-a retras. S-a încheiat. Situația este haotică, oamenii aleargă pe străzi, iar clădiri s-au prăbușit. Un vapor a fost adus pe țărm”, a spus șeful Agenției de meteorologie a Indoneziei, Dwikorita Karnawati.

