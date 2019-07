Cum vrea Ministerul Muncii să stimuleze adopția internă

Guvernul vrea să stimuleze adopţia internă, iar în Parlament este depus un proiect de lege în acest sens şi se doreşte ca acesta să fie adoptat până la finalul următoarei sesiuni parlamentare, a declarat ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi.

"Vrem să stimulăm adopţia internă, uşurarea procedurilor şi clarificarea lor mult mai bine. Este un proiect depus de anul trecut din septembrie, discutăm pe marginea lui şi ne dorim ca la sfârşit de sesiune să adoptăm un proiect dezbătut larg", a spus Budăi la un post TV.

Acesta a subliniat că sunt măsuri foarte bune de încurajare a adopţiei, inclusiv sprijin financiar şi a precizat că luni a fost lansat pe site-ul ministerului, la Transparenţă decizională, proiectul de Hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "Sistem Informatic Naţional pentru Adopţie".



"Avem măsuri foarte bune de încurajare a adopţiei, inclusiv sprijin financiar. Vrem să uşurăm procedurile, să mărim de la 2 la 5 ani valabilitatea unei familii de a fi familie ce are drept de a adopta, să uşurăm un pic procedurile. Azi am băgat în Transparenţă decizională, pentru că a trebuit să reactualizez indicatorii tehnico economici, acest sistem informatic pentru adopţie. Este un program pe care dorim să-l implementăm, în colaborare, Ministerul Muncii cu Ministerul Comunicaţiilor, în beneficiul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, astfel încât transparentizarea deciziei de la momentul prevenirii abandonului până la momentul măsurii pe care o iei de protecţie şi până la deschiderea adopţiei, şi ulterior după deschiderea adopţiei şi ulterior după adopţie, monitorizarea, să fie toate într-un sistem informatic astfel încât şi Ministerul Muncii, şi Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu care vom face protocoale de colaborare să aibă acces instantaneu la aceste date", a explicat Marius Budăi.







El a mai menţionat că proiectul de lege prevede, de exemplu, decontări în cazul deplasării dintr-un judeţ în altul pentru şedinţe de acomodare cu copilul de până la 200 de lei pe zi sau deconturi de 1.500 lei pe an pentru cheltuieli cu acomodarea copilului în noua familie, vizite la psiholog etc.



Pe de altă parte, şeful de la muncă a afirmat că i se pare anormal ca la asistenţii maternali să stea atât de mult copii "cu vârstă fragedă", iar cei mai mari să rămână în centrele de plasament" şi că asta ar trebui să se schimbe.



"Chestiunea cea mai gravă pe care aş vrea să o schimb eu în acest sistem prin discuţii pe care le-am promovat deja la nivel de minister, la nivel de ANPDCA, şi voi solicita o întâlnire cu toţi directorii din DGASP (Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului) din ţară. Ce vreau eu să schimb şi am să le solicit public şi în discuţia cu dumnealor: mi se pare anormal ca un copil de vârstă fragedă să stea aşa de mult în asistenţă maternală, iar copiii de vârstă mare să rămână în centrele de plasament. Eu cred că ar trebui să ne axăm pe copiii mici, fie printr-o prevenire a abandonului de către familie, să vedem cum putem ajuta familia să nu mai abandoneze copilul, fie printr-o reintegrare în familia nativă, fie, dacă nu, imediat spre adopţie, pentru că ştim că un copil de vârstă fragedă este mult mai uşor de adoptat decât un copil de peste 14-15 ani. Atunci aş vedea normal ca aceşti copii să ne îngrijim de ei, ori îi ducem în familia naturală înapoi fie să-i pregătim pentru adopţie, dacă sunt copii adoptabili, şi către asistenţi maternali să meargă mai mult acei copii mai mari, de 12, de 13, de 14 ani", a mai spus Budăi.