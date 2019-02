Cum vede Cioloș soluția la criza bugetară? Alegeri anticipate!

Liderul PLUS, Dacian Cioloş, a declarat luni că România este într-o criză bugetară, iar soluţia o reprezintă alegerile anticipate.

"Când creezi impredictibilitate prin modificări frecvente ale Codului fiscal şi prin măsuri care descurajează investiţiile, apoi vii şi suprataxezi băncile sau suprataxezi chiar şi companii de stat, rezultatul este că nu mai investeşti, băncile nu mai pot să dea credite, trebuie să plătească taxe mai mari, se blochează economia şi de asta - am mai spus lucrul acesta, poate să surprindă pe unii -, din punctul meu de vedere, soluţia este schimbarea Guvernului, alegeri anticipate, relegitimarea unor forţe politice în Parlament care să vină cu un plan de redresare a economiei, ca să nu fie prea târziu. Suntem într-o criza bugetară (...), putem evita criza economică încă", a spus Cioloş la Digi 24.



În opinia sa, trebuie să se treacă de la modelul economic bazat pe consum la unul axat pe investiţii, ca să poată fi plătite pensiile şi salariile.







"Eu cred că nu ar trebui să fie cazul să reducem pensiile şi salariile şi noi nu am avea în vedere să reducem pensiile şi salariile, dacă s-ar putea lua la timp nişte măsuri prin care să crească investiţiile, să creăm locuri de muncă, locuri de muncă bine plătite, oprim hemoragia aceasta de forţă de muncă din România care pleacă în exterior", a afirmat Cioloş.



Potrivit acestuia, cu cât situaţia "dificilă" se prelungeşte, cu atât va fi mai greu de redresat. "Încă putem evita criza economică şi putem corecta această criză bugetară dacă am face infuzie de fonduri de investiţii, în primul rând să încurajăm investiţiile private, creând predictibilitate în mediul economic (...), apoi, asigurând absorbţia fondurilor europene", a spus Cioloş.



Fostul premier este de părere că Guvernul are o retorică antieuropeană.



"Dacă se depăşeşte deficitul bugetar, există riscul ca România să intre în procedura de deficit excesiv, care se poate duce până la blocarea fondurilor europene (...). Faptul că încă nu avem buget afectează inclusiv companii care vor să investească, dar nu ştiu pe ce se bazeze", a adăugat Cioloş.