Cum va fi vremea în weekend. Anunţul făcut de meteorologi

Vineri, vremea va intra într-un proces de răcire cu precădere în regiunile extracarpatice, unde valorile termice vor deveni apropiate de cele normale la această dată. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între 0 grade în Moldova şi 9 grade în Banat şi Crişana. Cerul va fi mai mult noros şi temporar vor cădea precipitaţii slabe. În sudul ţării acestea vor fi pe arii extinse, predominant sub formă de ploaie, în Transilvania vor fi precipitaţii mixte iar în Moldova vor predomina ninsorile. Spre seară va ploua şi în regiunile vestice. Vor fi condiţii de polei. Vântul se va intensifica treptat în sudul şi sud-estul ţării şi va sufla slab şi moderat în celelalte zone.

Vremea în Bucureşti

În capitală, vremea se va răci. De la 3-4 grade dimineaţa, temperatura s-ar putea să nu mai câştige nici un grad peste zi. Cerul va fi noros şi temporar va ploua. Vântul va prezenta intensificări temporare.

Vremea sâmbătă şi duminică

Sâmbătă răcirea continuă în toată țara. Temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 5 grade, cu cele mai mici valori în nordul Moldovei şi cele mai mari, în vest.

Cerul va fi mai mult noros şi local se vor semnala precipitații slabe. Acestea vor fi predominant sub formă de ninsoare în Oltenia și Moldova și pe arii restrânse în Muntenia și Transilvania și mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare în Dobrogea, Banat și Crișana. La munte vor fi numai ninsori. Vântul va avea intensificări temporare în aproape toata tara dar mai ales in sudul si sud-estul țării, cu viteze la rafală în general de 45...55 km/h, mai mari pe litoral unde vor atinge 60...70 km/h.

În capitală, vremea va continua să se răcească, astfel că de la 0 grade dimineata, maxima termică va fi de cel mult 1 grad. Cerul va fi mai mult noros, însă doar trecător este posibil să fulguiască. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală în general de 45...50 km/h.

Duminică vremea va continua să se răcească. Temperaturile maxime se vor încadra între -6 grade în estul Transilvaniei și 3 grade prin Banat. Va ninge slab pe arii restrânse în sud-vest și pe litoral și cu totul izolat în rest.

În Bucureşti, vremea va fi rece, cu cerul variabil. -5...-3 grade dimineata si in jur de -2 grade la amiaza. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul zilei.

În regiunile intracarpatice, cer mai mult noros şi temporar precipitaţii slabe mixte în Transilvania şi sub formă de ploaie, spre seară, în regiunile vestice. Maximele mai mici decit ieri dar tot mari pentru această dată: 8 grade la Timisoara, Arad si Oradea, 7 la Baia Mare, 3 la Cluj, 6 la Sibiu si 1 grad la Miercurea Ciuc.

În sud, vreme închisă cu ploi slabe dar pe arii extinse, ploi care spre seară trec tot mai mult în lapoviţă şi ninsioare. Bate vântul şi maximele termice, în general între 3 si 6 grade, scad faţă de sâmbătă.

Vreme în răcire, cu maxime 4 grade la Tulcea şi 5 la Constanţa, cu nori şi precipitaţii slabe, mai ales ploi. Vântul se intensifica treptat.

În Moldova răcirea este accentuată: 0 grade maxima la Suceava, 2 la Iasi si Bacău şi 3 la Galati. Vor fi precipitaţii slabe, mai ales ninsori şi vântul se va intensifica, în special în sudul regiunii.