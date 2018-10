Cum scapi de furnici. Remediile naturale care dau rezultate imediat!

Stiai ca poti sa scapi de furnici fara sa arunci banii pe solutii scumpe, ci folosind produse pe care le ai si acum in bucataria proprie? Exista peste 12.000 de specii de furnici in aceasta lume insa, din fericire, numai cateva dintre ele ajung in locuintele noastre in cautare de mancare sau apa. Unele dintre lucrurile pentru care furnicile sunt bune este ca se hranesc cu larvele puricilor, gandacilor, muste si paianjeni.

S-ar putea ca pe unele dintre ele sa le ai deja in propria bucatarie, asa ca nu vei fi nevoit sa cheltuiesti alti bani:



1. Otet



Toarna putin otet alb intr-o sticla cu pulverizator. Improasca in toate colturile in care ai vazut furnici, astfel incat suratele lor sa nu simta feromonii si sa le urmeze. Dupa ce otelul se evapora repeta procesul in urmatoarele zile. Asta le va descuraja sa mai vina in casa ta.



2. Apa cu sapun



Este una dintre cele mai populare solutii de indepartare a furnicilor. Pur si simplu pune intr-un vas cu pulverizator apa calda si detergent de vase. Solutia nu doar ca omoara furnicile insa indeparteaza si dara de feromoni, ceea ce inseamna ca alte insecte nu vor mai gasi drumul spre casa ta. Insa, pentru a obtine rezultatele sperate de tine, este nevoie sa repeti procesul cateva zile la rand, scrie sfatulparintilor.ro.