Cum răspunde Viorica Dăncilă îndemnurilor de a-şi da demisia

Viorica Dancila

Preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Viorica Dăncilă, pe motiv că funcţia de şef al Guvernului este una copleşitoare pentru actualul prim-ministru.

Viorica Dăncilă a subliniat, luni seară, la un post TV, că vrea să-şi ducă până la capăt mandatul de premier şi că nu vrea să dezamăgească.

"Atunci când am devenit premierul României mi-am propus ca acest mandat să-l duc la capăt şi tot ceea ce am promis să devină realitate. Şi atunci, de fiecare dată mă gândesc la ceea ce am promis şi la faptul că nu trebuie să dezamăgesc. În momentul în care voi dezamăgi, acest lucru cred că va fi cea mai mare lovitură pentru mine. Nu vreau să dezamăgesc, de fiecare dată mă gândesc că trebuie să merg mai departe, nu mă uit niciodată înapoi şi mă uit spre viitor şi spre ceea ce trebuie să fac. Eu merg mai departe, încerc să ignor toate aceste lucruri şi de multe ori când îi văd aşa de înverşunaţi pe lucruri atât de mărunte, îmi dau seama că merg pe direcţia bună", a spus primul-ministru, preluat de Agerpres.