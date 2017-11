Cum puteţi primi 42.000 de lire pentru studiu în Marea Britanie

Asociaţia “Ţine de Noi” împreună cu Headmasters' and Headmistress' Conference(Conferinţa Directorilor şi Directoarelor de Licee din Marea Britanie) anunţă lansarea unui concurspentru obţinerea unor burse de prestigiu pentru elevii de clasa a X-a care îşi doresc să petreacă următorii doi ani din ciclul preuniversitar de învăţământ, echivalentul claselor a XI-a, respectiv a XII-a, în Marea Britanie.

Elevii au posibilitatea de a studia timp de un an într-o şcoală britanică de cea mai înaltă calitate, cum ar fi Epsom College, Dullwich College, Bedford Modern School, Hampton School ş.a.m.d. De asemenea, ei îşi pot dezvolta abilităţile de comunicare în limba engleză, îşi pot face noi prieteni din diferite culturi şi pot experimenta şi aprecia cultura şi tradiţiile din Marea Britanie. În anii trecuţi peste 100 de elevi români au petrecut câte un an sau doi în această bursă, ajungând apoi studenţi la facultăţi eminente, precum: Oxford, Cambridge, London School of Economics.



Deadline pentru depunerea aplicaţiilor electronice: 1 Decembrie 2017



Marea majoritate a burselor acoperă în totalitate costurile (taxele şcolare, cazarea şi cheltuielile de masă, însemnând în medie între 35.000 şi 42.000 lire sterline), însă există şi burse parţiale, care acoperă între 50% – 70% din costuri, acestea fiind calculate în funcţie de venitul brut al familiei.



Criterii de eligibilitate pentru bursele complete:



– să fie înscrişi într-o formă de învăţământ de nivel liceal, fiind în prezent (anul şcolar – 2017-2018) în clasa a X-a;

– să nu ocupe, la momentul înscrierii, un loc într-o şcoală din Marea Britanie;

– venitul părinţilor (brut, combinat) pe anul 2017 să nu depăşească echivalentul în lei a 30.000 lire;

– vârsta elevului trebuie să fie, la 1 septembrie 2018, între 16 ani şi 17 ani si 6 luni – nu pot aplica decât elevii care, la data menţionată, nu depăşesc vârsta maximă admisă. Data naşterii aplicantului ar trebui să se încadreze între 01.03.2001 şi 01.09.2002.

Elevii pentru care venitul părinţilor depăşeşte suma de 30.000 de lire în anul 2017 pot aplica pentru o bursă parţială, urmând aceeaşi procedură de înscriere. Mai multe pe zf.ro.