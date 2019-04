CSM a respins sancționarea judecătorului Bogdan Mateescu

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de respins joi raportul Inspecției Judiciare prin care se recomanda sancționarea judecătorului Bogdan Mateescu, în urma unei plângeri depuse de Petre Lăzăroiu, judecător al Curții Constituționale, care este menținut în funcție, deși mandatul i-a expirat încă din toamna anului trecut.

”Secţia pentru judecători, cu majoritate, a constatat că nu există indicii cu privire la încălcarea de către domnul judecător Mihai Bogdan Mateescu, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, a normelor de conduită reglementate de art. 7 şi art. 9 alin. (2) din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor şi în consecinţă a respins sesizarea Inspecţiei Judiciare (6 voturi pentru şi 2 împotrivă)”, se arată într-un comunicat al CSM.

Pe 29 octombrie 2018, judecătorul Bogdan Mateescu, membru al CSM a anunțat că este cercetat disciplinar de Inspecția Judiciară la sesizarea judecătorului de la Curtea Constituțională, Petre Lăzăroiu. Motivul solicitării magistratului CCR este o postare pe Facebook a lui Mateescu de la finalul lunii mai, în care atrăgea atenția asupra faptului că mandatul lui Lăzăroiu la Curte depășește limita de 9 ani prevăzută de Constituție.

”Vă spuneam că eu cred sincer în ideea de transparență și că nu am nimic de ascuns. În această linie de consecvență, aduc la cunoștință tuturor, în special colegilor mei, că azi, 26.10.2018, am primit rezoluția Inspecției Judiciare prin care, la 21.09.2018, s-a dispus începerea cercetării disciplinare împotriva mea ca urmare a sesizării domnului Lăzăroiu Petre, judecător CCR, care reclamă săvârșirea a patru abateri disciplinare printr-o postare pe pagina mea de facebook din data de 31.05.2018”, a anunțat Bogdan Mateescu pe Facebook.

Judecătorul a mai precizat că inspectorul judiciar a apreciat că există indiciile săvârșirii uneia dintre cele patru abateri disciplinare, prevăzută de art 99 lit. a din Legea 303/2004.

”Consider că este corect să fie cunoscut acest fapt deși mă bucur de protecția confidențialității procedurii disciplinare, întrucât voi continua în mod asumat să am luări de poziții prin prisma competenței decurgând din calitatea de membru ales al CSM, referitoare inclusiv la Inspecția Judiciară. Procedura disciplinară își va urma cursul firesc, potrivit legii, iar eu îmi voi exercita fără rezerve dreptul la apărare tot în condițiile prevăzute de lege”, a conchis Mateescu.

Postarea pentru care a fost cercetat judecătorul CSM se referă la faptul că judecătorul constituțional Petre Lăzăroiu și-a depășit cu un an mandatul pentru care a fost numit la CCR, contrar chiar jurisprudenței Curții. Postarea din 31 mai a lui Bogdan Mateescu:

”Tudorel Toader: <>. Însă eu tot reflectez asupra caracterului general obligatoriu al oricărei decizii a CCR, nu doar al unora, pentru că vreau să înțeleg și mărturisesc că sunt într-un mic blocaj. Am în vedere, așa cum am spus, situația d-lui judecător constituțional care stă în funcție de 10 ani, deși CCR a zis negru pe alb general obligatoriu acum vreo două luni că e neconstituțional mecanismul prin care se tinde la depășirea termenului constituțional de 9 ani. Așadar dânsul este în funcție și azi. Situația juridică e neatinsă în pofida deciziei CCR general obligatorii (…) Sincer, eu chiar vreau să înțeleg, însă uneori îmi pare că nici constituționalul nu mai e ce am învățat eu prin facultate, iar Constituția nu s-a schimbat. Așadar ce e general obligatoriu, de când și pentru cine?”