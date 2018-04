Cruciada miliardarului Tom Steyer pentru a-l destitui pe Donald Trump

La prima vedere, numele lui Tom Steyer nu spune foarte multe. Fost manager al unui fond de investiţii, numărul 1.121 pe lista Forbes a celor mai bogaţi oameni din lume şi activist devotat al cauzelor de mediu, Steyer pare imaginea clasică a americanului care s-a îmbogăţit datorită ambiţiei, determinării şi muncii susţinute.

După ce a plecat de la Morgan Stanley şi Goldman Sachs, el a reuşit în două decenii, cu un simţ al afacerilor incredibil, să transforme cele 15 milioane de dolari administrate de firma sa de investiţii, Farallon Capital, în 30 de miliarde. De o jumătate de an însă, miliardarul şi filantropul californian mai este cunoscut şi pentru cruciada neobosită de a-l destitui pe preşedintele american şi, aşa cum a scris revista WIRED, “de a salva planeta de Donald Trump.” Care sunt motivele sale şi, mai ales, ce şanse de reuşită are campania lui Steyer de a-l destitui pe liderul lumii libere?



Cum a început totul. În ciuda activismului politic al miliardarului şi al implicării sale în diferite campanii de mediu, americanul de rând nu auzise de Steyer până în toamna anului trecut. Steyer, care are 60 de ani, a fost toată viaţa un democrat pur-sânge, fiind un apropiat al liderilor partidului. În timpul Administraţiei Obama, spre exemplu, numele lui Steyer a fost vehiculat pentru postul de secretar al Trezoreriei şi şef al Departamentului Energiei. În luna octombrie a anului trecut, el a lansat mişcarea Need to Impeach printr-o campanie publicitară agresivă la principalele canale de televiziune din America.



Într-un videoclip care a rulat obsesiv în casele americanilor din 50 de state – şi pentru care miliardarul a plătit 10 milioane de dolari din propriul buzunar -, vocea lui Steyer s-a suprapus peste imagini cu Donald Trump surprins în primele luni ale preşedinţiei sale: “Ne-a adus pe marginea războiului nuclear. A obstrucţionat justiţia la FBI. Şi, într-o încălcare directă a Constituției, a luat bani de la guvernele străine și a amenințat că va închide organizațiile media care relatează adevărul. Dacă acesta nu este un caz care cere punerea sub acuzare și înlăturarea unui președinte periculos, atunci ce a devenit guvernul nostru?”



