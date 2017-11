Criza cărnii de vită în România

Paradox de România: România ar putea hrăni o populație cu 80 de milioane de oameni, dar nu reușește să asigure nici măcar producția necesară uneia de patru ori mai mici. Că pierde pe mâna ei de 25 de ani încoace, inclusiv în industria cărnii, o confirmă statisticile Uniunii Europene, Institutului Național de Statistică sau Ministerului Agriculturi și Dezvoltării Rurale. Astfel, potrivit INS, România a importat anul trecut aproape de trei ori mai multă carne față de cât a exportat, rezultând un deficit comercial de carne de 406,6 milioane de euro, în crestere cu 25% față de anul precedent.

Situația devine acută atunci când vine vorba despre carnea de vită procesată. Ocupăm locul șapte în privința exporturilor de bovine vii către piețe din afara UE, dar suntem codași la livrarea cărnii procesate, străinii preferând să se ocupe exclusiv de această etapă deoarece condițiile din fermele de vaci sunt necorespunzătoare din nenumărate motive, recunoscute de oficialii din Ministerul Agriculturii.

În tot acest context, principala provocare a antreprenorilor români din domeniul HORECA, precum proprietarii de restaurante, este de a se asigura permanent că în farfuria clientului va ajunge o friptură de vită de calitate, fără a mai spera, însă, la includerea în circuit al furnizorului român.

După o analiză a preferințelor clienților din ultimii ani, tipul de carne folosit provine din Australia, SUA și America de Sud. O procurăm printr-un distribuitor din Europa. Motivul pentru care am recurs la această formulă, de a lua carnea din afara granițelor țării, este acela că furnizorii pe care îi avem ne oferă constanță în calitate și în disponibilitatea produselor. Pe piața românească nu am reușit să identificăm un nivel de calitate asemănător cu ceea ce oferim clienților la acest moment. Se pare că menținerea constanței calității și disponibilității de la o săptămână la alta este, pentru mare parte din furnizorii locali, foarte greu de realizat. Ne dorim în continuare să identificăm un furnizor local, ne-ar scădea și costurile de materie primă cu până la 30 %, explică Dragoș Panait, proprietarul unui restaurant din centrul vechi al Capitalei.