Cristian Boureanu, liber să iubească. Fostul deputat a ieșit din arest

Cristian Boureanu e liber, dar are o serie de reguli de respectat. E sub control judiciar şi nu are voie să părăsească Bucureştiul. După două luni de detenţie, el a părăsit Penitenciarul Rahova. A fost asteptat la porţile închisorii de iubita sa, şi ea cercetată în acest dosar, în libertate. Cristian Boureanu este acuzat de ultraj după ce a lovit un agent de la Rutieră.

”Îmi pare rău că ați așteptat atât, nu am ce să vă zic, îm niciun caz de dosar. A fost greu, o experiență. Mulțumesc Laurei, că a fost alături de mine și familiei și mamei, și tatălui. Cel mai greu e să fii departe de familie”, a declarat Boureanu la ieșirea din penitenciar.

Cristian Boureanu a fost încarcerat la începutul lunii iunie pentru că a agresat un poliţist de la Rutieră. Incidentul a avut loc după un control de rutină în trafic, iar la scenă a asistat şi iubita fostului deputat.

În acest dosar este cercetată şi iubita lui Boureanu pentru că ar fi dat declaraţii mincinoase în faţa anchetatorilor.