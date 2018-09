Crin Antonescu, după revenirea în politică: anunț privind candidatura la prezidențiale

După ce a anunțat că şi-a depus documentele ca să intre pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare de anul viitor, fostul președinte al liberalilor Crin Antonescu a răspuns și întrebărilor privind o posibilă candidatură a sa la ”prezidențialele” din 2019.

Crin Antonescu a subliniat că îl va susține, în 2019, pe actualul președinte, Klaus Iohannis, pentru un nou mandat. ”Mai e mult până la campania prezidențială, nu eu decid dacă mă implic. Susținerea mea pentru candidatul PNL, Klaus Iohannis, e clară”, a precizat Antonescu, marți seară, la o emisiune TV.

Fostul președinte PNL a vorbit și despre situația actuală din PSD, afirmând că lideri marcanți ai partidului de la guvernare ”au fost și sunt membri ai organizației oculte pe care o numim stat-paralel”, adăugând că ”niște lucruri au ieșit la iveală”.

Fostul preşedinte al liberalilor Crin Antonescu a anunțat, marți, că a depus documentele pentru a intra pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare ce vor avea loc anul viitor. Antonescu a vorbit, în exclusivitate la Realitatea TV, despre decizia sa de a candida la alegerile parlamentare. Fostul preşedinte PNL a spus că a luat decizia "în vremea din urmă", şi a menţionat că a ţinut cont şi de repetatele apeluri ale colegilor din PNL, pentru a candida.

Întrebat, la Realitatea TV, când a luat decizia de a candida, Crin Antonescu a spus: "Înainte de a acţiona, în vremea din urma, în faţa repetatelor declaratii si unor apeluri private ale unor colegi. Eu vreau să vă spun foarte clar cand eu am depus această documentaţie, am facut asta pe circuitul normal, dar eu nu am depus asta cu conditia de a deschide lista. Din punctul meu de vedere, nu este nicio pretenţie, nicio condiţionare".

Totodată, Antonescu a mai declarat că toate motivele care l-au făcut să se îndepărteze de conducerea partidului rămân în picioare şi a dat de înţeles că nu îşi doreşte o carieră politică în Bucureşti.