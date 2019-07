Crima oribilă comisă din gelozie în Brăila despre care a scris și presa franceză

O brăileancă din localitatea Făurei sat, comuna Surdila Greci, în vârstă de 30 de ani, a fost ștrangulată în propriul apartament de către bărbatul cu care avusese o relație, dar de care se despărțise. Cei doi locuiau totuși împreună. Evenimentul s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă. Fata se pregătea să plece a doua zi dimineață într-o vacanţă, în Cuba, notează realitateadebraila.net.

Laura Mocanu a fost ucisă vineri noaptea în casa în care locuia, la Saint-Rémy-lès-Chevreuse, chiar de fostul ei iubit, de care însă se despărţise, dar pe care îl găzduia pentru o vreme. Laura avea 30 de ani, iar cel care a anunţat poliţia a fost chiar bărbatul care i-a luat viaţa, un român în vârstă de 28 de ani.

Laura fondase împreună cu o prietenă franţuzoaică ACINA, o organizaţie de solidaritate care lucra pentru imigranţi, mulţi dintre ei români care trăiau în condiţii precare la periferiile oraşelor Paris şi Lille.

„Ea a pus ferm capăt relaţiei cu soţul ei, dar a fost de acord să îl găzduiască temporar. Vineri am vorbit cu ea, era foarte bucuroasă pentru că sâmbătă urma să zboare în Cuba, în vacanţă. Nu a venit sâmbătă la aeroport, am sunat astăzi la poliţie pentru că nu ştiam nimic despre ea. Când am aflat ce s-a întâmplat, am suna-to pe sora ei. Sunt dărâmată.„, a declarat pentru Le Parisien, Sarah Berthelot, celălalt co-fondator al ACINA.

Astăzi trebuia să i se facă autopsia pentru a se stabili cu exactitate cauza morții. Apoi se va face reconstituirea faptei cu criminalul după care familia va trebui să mergă să o identifice și să o aducă în țară.