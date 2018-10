Cozmin Guşă: Cetăţenii României au dat un semn de normalitate

Cozmin Gușă

Consultantul politic Cozmin Guşă a afirmat, în cadrul emisiunii Jocuri de Putere, de la Realitatea, TV că Dragnea se află într-o poziţie extrem de ingrată, dovadă că este un strateg politic extrem de prost.

"Am folosit de două ori cuvântul extrem pentru că nu am altul ca să descriu starea în care s-a spus de unul singur Dragnea. El încercă să mai câştige ce poate. Şi atunci prin intermedierii, gălăgioşi, necredibili, sigur, prin presa plătită de către el, vrea să mute, pentru interesul său în interiorul partidului,vinovăţia", a spus acesta.

"Liviu Dragnea o să fie destul de mobil, în această seară, şi pe surse, sursele lui de la Bruxelles, să le explice celor de acolo că ar fi boicotat acest referendum. Să nu vă îndoiţi de Dragnea că va şti să comunice şi această punere mai jos, nu chiar la pământ, a Bisericii Ortodoxe Română. Mesagerii lui din Israel vor raporta că a reuşit un lucru într-o ţară ortodoxă aşa cum suntem noi, pe mize importante. Omul are un asemenea grad de lichelism încât acolo unde îl interesează pe el, de exemplu, la Bruxelles sau la Tel Aviv, să comunice asemenea lucruri", a explicat consultantul politic.

În ceea ce priveşte Biserica Ortodoxă, Cozmin Guşă a spus că a suferit o înfrângere, dar nu pentru că a meritat-o. "Biserica Ortodoxă a strâns nişte semnături şi eu sunt ortodox, şi tu, nici eu sunt adeptul căsătoriilor homosexuale, dar prostiile astea cu sperietorile au fost nepotrivite. Biserica a fost atrasă într-un joc politic pe care nu ştie să îl facă. Chiar nu au crezut că Liviu Dragnea va încerca să folosească imaginea Bisericii pentru propăşirea lui electorală. Ştii cum s-a întâmplat? E ca şi atunci când o entitate destul de mare o înmulţeşti cu ceva subunitar. Iese mai puţin. Orice ai înmulţi cu potenţialul lui Dragnea, sigur că va ieşi mult mai puţin decât ar trebui. Dar, aceşti 3 milioane şi ceva de oameni, putem să considerăm într-un fel că sunt cei care au semnat iniţiativa şi care s-au ţinut de cuvânt. Eu am discutat astăzi la mine aici în Cornu şi oamenii de pe stradă mă opreau şi îmi spuneau: Domnul Guşă, noi nu mergem la referendum pentru că nouă ni se pare o şmecherie a lui Dragnea. Majoritatea de aici din Cornu sunt PSD-işti, dar se uită la Realitatea pentru că stau şi eu aici. Cam asta a fost starea de spirit din Cornu şi nu cred că era prea diferită de cea din ţară", a spus acesta.

Cozmin Guşă a mai spus că cetăţenii României au dat un semn de normalitate, care ne salvează într-un fel miraculos de multe alte probleme pe care le-am fi putut avea. "Prima problemă este cea legat de credibilizarea lui Dragnea, care nu a reuşit, iar o alta este decuplarea de la spiritul euro-atlantic, care, de asemenea, nu a reuşit. Mesajul va fi că o mare parte dintre români aprobă ceea ce se cerea prin referendum, dar asta este un semn de normalitate. Marele înfrânt pe lângă Dragnea, putem să considerăm că ar fi această falangă de presă cu nişte patroni care şi-au pierdut şi care a fost foarte bine plătită în această campanie pentru referendum. Cifra este undeva la peste 3 milioane de euro", a declarat Cozmin Guşă.

Consultantul politic mai spus că s-a dovedit că această presă plătită nu are credibilitate atunci când e vorba de ceva serios. "Pot să manipuleze cât de cât, dar, de fapt, în momentele importante, gen cutremur sau alegeri, nu sunt consideraţi serioşi", a mai spus acesta.

"Încă o concluzie foarte important aproapo de Referendumul din 2003, atunci s-a făcut aproape 50%, dar era o altă miză. Aici este vorba de Dragnea care nu îşi mai controlează partidul. Un baron PSD, nu îi dau numele, nu ştiu cum m-a prins în structura lor de comunicare, şi la câteva ore îmi dădeau mesaje. Am fost foarte bine informat, chair de la sursă şi acolo am văzut disperarea lor. Şi acum ca să spunem totuşi două concluzii, felul de normalitate a românilor există, mitingurile lor din ultimii doi ani de zile sunt confirmate astăzi. Şi atenţie, aceştia sunt români care nu acceptă căsătoriile între homosexuali şi care nu acceptă înfierea copiilor de cuplurile homosexuale, noi aici avem probabil un procent de peste 90%, şi au refuzat să se prezinte la referendum din cauza lui Dragnea. Şi a doua concluzie: Biserica Ortodoxă Română va supraviţui şi la aceleaşi cote de încredere. Şi pentru Biserica Ortodoxă Română este o lecţie bine-venite. Atunci când te las atins de o asemenea pegră cum este PSDragnea sau orice altă grupare politică, poţi să ai asemenea întrebări nefericite. Va trece Biserica şi peste asta. Patriarhul Daniel este un om înţelept şi ştie ce are de făcut de acum înainte", a detaliat consultantul politic.

Întrebat cine a pierdut şi cine a câştigat în urma Referendumului, Cozmin Guşă a pus: "În primul rând, a pierdut structura de conducere a PSD, în frunte cu Dragnea, în al doilea rând a pierdut mass-media pro-Dragnea, care într-un fel total lipsit de profesionalism a susţinut acest referendum. I-aş pune pe locul al treilea, nu chiar pe toţi sociologii, dar aproape toate instituteşe de sondare, de la Pieleanu în jos, care i-au dezinformat pe români şi au realizat nişte sondaje mincinoase care îi descalifică profesional. La capitolul câştigători, am o sigură poziţie, sunt românii normali. Pentru mine este o mare bucurie că am văzut că românii noştri sunt normali. Deşi au gândit în spriritul referendumului, au stat acasă şi au dat dovadă de acest spirit de toleranţă, pe de o parte. Au dovedit că nu se lasă când un om negru al perioadei, cum este Dragea, vrea să îi păcălească. Acesta este motivul meu de bucurie şi la capitolul câştigători îi pun pe aceşti români normali care sunt împotriva căsătoriile între homosexuali, dar care nu au dorit să participe, arătând că au o deminitate".

Acesta a mai spus că o parte din PSD i-a dat o lecţie lui Liviu Dragnea, în sensul în care ei şi-au clamat normalitatea. "Capacitatea lui de organizare este una mult redusă faţă de ce crede lumea. El a avut un anumit talent, dar făcea echipă cu alţi oameni care au dispărut între timp din structura politică a PSD. Liderii l-au lăsat să îşi arate forţa cu preţul degradării încrederii publice în PSD", a completat el.

Cozmin Guşă a mai spus că şi pentru Realitatea este un câştig. "Neluând bani de la PSD în această campanie, am încercat să ne facem treaba din punct de vedere profesionist, dar pentru cetăţenii care nu se uită la Realitatea TV este o pierdere şi văd şi ei cu ochii lor cum sunt manipulaţi. Pentru aceşti patroni de presă am toată compasiunea, dar şi dispreţul pentru că nu îşi dau seama de responsabilitatea lor", a mai spus acesta.

"Dacă ar fi nişte proşti, ar avea scuză, dar nu sunt aşa că îi cunosct Şi felul asta în care se comportă îi degradează, dar acolo în familiile lor situaţia este destul de tensionată, dar să nu mai trebuie să punem şi noi sare pe rană", a mai spus Cozmin Guşă.

Întrebat de ce crede despre Aurelian Pavelescu, de la PNŢCD, care solicită demisia Patriarhului Daniel, Cozmin Guşă a spus că pe Pavelescu le-a dat afară din PIN pentru că l-am bănuit că ar juca cu statul paralele de la acea vreme, cu Maior, Coldea şi alţi. "Omul a evoluat într-un mod trist, el nefiind prost deloc, cum nu este prost şi Dragnea. Sper ca oamenii din Biserica Ortodoxă să nu ia în seamă mesaje de la asemenea oameni pentru că nu e cazul. Au trecut mai mult de 10 ani de când l-am dovedit şi între timp a devenit un fel de Cristoiu mai tânăr, fără anduranţa lui Cristoiu, care se exprimă pe orice subiect, înjură pe oricine atunci când nu i se cere", a explicat acesta.