Cozmin Guşă: Încrederea în PSD a scăzut dramatic. Viitorul se prezintă incert

FOTO: Realitatea TV

Consultantul politic Cozmin Guşă a vorbit la Realitatea TV despre greşelile pe care le face acum PSD şi pe care tot partidul le decontează. El a mai spus că economia ţării nu este foarte solidă pentru a suporta o revoluţie fiscală.

"Acum nici nu este cazul să îi descurajăm pe telespectatori, dar de fiecare dată trebuie să ne facem datoria, să nu fim laşi în faţa realităţii şi să le explicăm cum vedem noi situaţia. Ne aflăm după întâlnirea cu primarii în faţa unui caz clasic de obedienţă în faţa puterii în urma căruia chiar primarii ar putea să plătească foarte scump. De ce? Pentru că au plecat într-un acord evident cu Guvernul, fie că a fost vorba de reprezentantul primarilor PSD, PNL sau altor partide, în condiţiile în care ne-au şi anunţat că mai multe proiecte de dezvoltare ale unor comunităţi locale sunt puse sub semnul îndoielii. Ori asta, sigur că nu înseamnă foarte mult, dar în momentul în care acest lucru se va rostogoli şi anumite proiecte vor întârzia, locuitorii comunităţilor care sunt dezvoltate şi care au pretenţii vor fi la rândul lor revoltaţi. Adică, astăzi nu s-a găsit nicio soluţie. Reprezentanţii cetăţenilor doar au căzut în acord cu majoritatea guvernamentală că se merge pe această soluţie, care este o soluţie contestată de mulţi analişti, până la multe organizaţii, sindicate, patronate care sunt bine asistate profesional şi care suferă din două motive. Primul, cel al lipsei de dezbatere şi al doilea prin lipsă de transparenţă. Eu nu am auzit, şi ca mine mai mulţi, că în România ar fi fost prezentată o nouă filosofie fiscală de stat. Nu este floare la ureche. O nouă filosofie fiscală sau modificarea unei filosofii fiscale este un lucru care trebuie să fie analizat şi prezentat de către deştepţii acelui stat care să ne spună ce anume riscăm", a explicat Cozmin Guşă.

Consultantul politic a mai spus că dictatura majorităţii parlamentare este scrisă în Constituţie, însă ea nu poate să scadă îngrijorarea oamenilor care gândesc. "Viitorul se prezintă incert. Şi el se prezintă incert şi pentru că toată lumea simte în plus această degringoladă din interiorul majorităţii guvernamentale, această luptă surdă într-o falangă politică reprezentată de cei doi lideri ai coaliţiei parlamentare, Dragnea şi Tăriceanu, oameni din interiorul partidelor care nu sunt de acord şi, bineînţeles, oameni din interiorul guvernării. Şi peste toate acestea vine, bineînţeles, şi poziţia preşedintelui României care este, de fapt, cea mai semnificativă, şi care a pus verdictul că aceste transformări cu impact direct asupra vieţii românilor nu au la bază calcule, nu s-au făcut simulări şi au în spate doar o voinţă extrem de fermă a lui Liviu Dragnea şi a celor care îl asistă de a nu ieşi din programul de guvernarea chiar dacă acesta se dovedeşte că nu a fost realizat pe nişte baze realiste pe care economia românească nu poate să le asimileze", a mai afirmat Cozmin Guşă.

Conform acestuia, acestea sunt lucruri grave care au un impact economic şi care foarte repede decid mersul ascendent sau descendent al economiei româneşte care nu este foarte solidă. "Noi ne tot lăudam cu creşterea economiei, care este reală, dar care e ca un om care acumulează kilograme în plus şi spune: "uite, mănânc bine, sunt sănătos", dar care tocmai aceste kilograme în plus vin în urma unei alimentaţii deficitare. Acesta este şi cazul economiei României, o economie care creşte bazată pe consum, ceea ce nu este o bază solidă a unei creşteri pe termen lung", a mai spus consultantul politic, adăugând că primul an de guvernare PSD-ALDE putem să îl caracterizăm ca pe un an în care investiţiile nu au existat, în care potenţialul de investiţiei a unor companii de stat a fost retezat, în schimbul acumulării de dividente în visteria naţională.

Cozmin Guşă a mai spus că economia nu este o ştiinţă exactă dar în care se pot face estimări atunci când stai şi o analizezi. "Predicţiile legate de economie în condiţiile unui viitor macroeconomic incert, în condiţii de de conflicte geo-politice majore pe care le vedem, e un lucru care pe mine mă îngrijorează şi alături de mine mulţi alţii. Nu suntem într-o fază bună a dezvoltării României şi toate acestea au un numitor comun drept cauză: fuga din faţa realităţii obiective şi dorinţa de a transforma realitatea în ceea ce am dori noi, noi fiind Dragnea, Tăriceanu şi aşa mai departe", a precizat acesta.

"Astăzi decontează partidul pentru că încrederea în PSD şi în capabilitatea de a guverna cu oameni competenţi a scăzut dramatic o dată cu schimbarea fantomatică a lui Grindeanu. ALDE nu contează, este vorba doar de vocea lui Tăriceanu care este folosit de PSD să paraziteze mesajul de dreapta în defavoarea lui Klaus Iohannis. Deci, cine decontează, şi aproape ireversibil pentru că este vorba de încredere, este chiar partidul de stânga, cel mai mare partid din România şi singurul care a rămas, din păcate", a completat Cozmin Guşă.

Acesta a explicat că vor urma jocuri politice. "Va fi un joc ca şoarecele şi pisica între echipa de la partid şi cea guvernamentală: cine este mai vinovat pentru situaţia asta de confuzie. Este ciudat că după o asemenea victorie pe care PSD-ul a avut-o anul trecut să petreci un an întreg în confuzie. Este un caz-şcoală de management politic defectuos. Numai că PSD-ul, nefiind unit printr-o vocaţie de stânga, printr-o ideologie, printr-o filosofie, ci complicităţi personale ale liderilor, nu cred că va învăţa nimic din acest caz şi nici nu cred că se pune problema descăunării conducerii, pentru că această conducere este una care în majoritate comitetului executiv este conectată prin complicităţi. Sigur că organul de conducere al unui partid este congresul care însă nu mai are dreptul la cuvânt pentru că acesta nu va fi întrunit. Suntem în acest gen de conducere în care prietenii şi complicii lui Liviu Dragea vor decide mişcările următoare. Şi pentru că sunt fiinţe umane egoiste, mulţi sunt lipsiţi de viziune, se gândesc doar la viitorul lor", a afirmat consultantul politic.

Conform acestuia, putem să ne uităm la toată armata care se îndestulează din avutul public şi care îşi doresc să îşi ducă la capăt mandatul fără zguduieli. "Numai că acest egoism politic, de multe ori al unor gorile politice, le spun aşa întrucât gorila este destul de violentă în manifestări şi gândeşte mai puţin, se loveşte cap în cap cu îngrijorarea cetăţenilor responsabili care se gândesc că viaţa lor se poate modifica în rău începând cu aceste decizii, cum sunt cele din Codul Fiscal, până la cele legate de modificarea legilor din Justiţie. Şi aici este un element trist: cum să nu ţii cont de cei pe care i-ai aprecia din punct de vedere intelectual tocmai pentru că te contrazic. Aceasta este fuga de realitate a celor din PSD. Realitatea nu este una bună pentru România, suntem o ţară cu clasa politică făcută praf, suntem o ţară cu puţini vectori, suntem o ţară fără companii naţionale care să domine regiunea, aşa cum au ungururii, polonezii, ci suntem o ţară cu companii multinaţionale care dictează şi care fac profit foarte mare. Deci pilonul naţional a scăzut foarte mult în planul implementării economice", a mai explicat consultantul politic.

Cozmin Guşă a mai explicat că acest tip de şantaj nu poate fi curmat decât printr-o politică fermă. "Ceea ce nu se vede de la acest program de guvernarea cu care PSD-ul a câştigat alegerile este crearea de resurse naţionale care să ne permită să ne dezvoltăm, să ne remarcăm", a mai afirmat acesta, explicât că fix acest lucru a fost şi minusul în întâlnirea cu primarii de astăzi.

"De ce primarii nu au făcut scandal? Dintr-un interes meschin respectiv accesul la alte fonduri guvernamentale care ar putea altfel să le fie tăiate. Sigur că ei vor spune că tot din grijă pentru comunitate nu am avut niciun punct de vedere, doar că asta este ceva mincinos. Ar fi fost mult mai bună o atitudinea mai hotărâtă, mai contondentă venită din partea primarilor care să oblige la alt gen de abordare, la discuţii, la simulări, la o săptămână de discuţii pentru a vedea soluţiile, nu la o concluzie. Am înţeles că pierdem foarte multe fonduri, dar plecăm acasă, nu suntem bucuroşi dar asta e viaţa. Asta nu este o atitudine responsabilă din partea unui ales al comunităţii locale", a încheiat Cozmin Guşă.