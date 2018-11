Analiza lui Cozmin Gușă privind actorii principali ai țării și cum se bat infractorii între ei

Cozmin Gușă consideră că, în acest moment în România există 3 actori principali, dar este posibil ca niciunul dintre ei să nu fie protagonistul luptei prezidențiale din 2019.

Redăm analiza făcută de consulantul politic Gușă.

- Klaus Iohannis se comportă precum Băsescu la finalul mandatului 2 în care are apariții publice în care critică gesturile lui Dragnea, precum un analist politic sau un consultant care apare pe la tv, în speranța că românii îl vor aprecia prin comprație cu Dragnea care este atât de rău, iar dacă Iohannis îl critică să ne uităm cu mai multă atenție la Iohannis. Este o strategie greșită pentru că președintele nu se poate comporta ca un analist politic sau un challenger.

- Actorul 2- Dragnea a mirosit acest joc al lui Iohannis și atunci el acceptă cu bucurie să nu comenteze nimic despre valiză și îi răspunde lui Iohannis.

Dragnea bucuros după marea victorie de ieri, după care cred că a și băut o șampanie, se pregătește să se prezinte ca viitor prezidențiabil în condițiile în care și-a rezolvat problema în comitetul lor executiv.

- Actorul 3, care este mult prea timorat. Dacă în calitate de președinte de partid sau șef al Senatului îți anulezi o vizită externă în numele partidului și a României înseamnă că îți accepți o soartă. Nu înțeleg gestul acesta al lui Tăriceanu în condițiile în care tot se bat infractorii între ei: Iohannis l-a făcut pe Dragnea infractor, Dragnea l-a făcut pe Iohannis infractor și a prezentat nu știu ce dosare, care e problema lui Tăriceanu dacă are și el un început de dosar?

Nu înțeleg de ce s-a ridicat Tăriceanu atât de curat, încât să fie timorat că are dosar la DNA. S-ar putea ca niciunul să nu fie protagonistul luptei din 2019 pentru că au început prea devreme acest bloc și l-au început fără argumente. Dragnea nu are niciun argument să se ofere românilor, mai ales că de la primul taximentrist până la vatmanul de la tramvai îl înjură toți pe stradă, nu doar în București, ci din toată România.

Iohannis va trebui să ne explice tuturor ce a făcut pentru România în acești ani de mandat și nu o să aibă prea multe lucruri de spus, iar Tăriceanu va trâmbița din postura de președinte de partid, cu dosar la DNA, eventual salvat de Senat și mergând pe o cale minoră.

Ca o concluzie, deciziile de ieri (CCR și DNA) au învârtit total jocul, iar singura rezultantă de moment este reînfrățirea între Dragnea și Tăriceanu, dar fără pozitivism, în acest caz cu un Tăriceanu coborât câteva etaje cu liftul.