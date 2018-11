Cozmin Gușă îi răspunde lui Rareș Bogdan

COZMIN GUȘĂ și RAREȘ BOGDAN

COZMIN GUȘĂ și RAREȘ BOGDAN. COZMIN GUȘĂ, proprietarul Realitatea TV, îi dă o replică jurnalistului Rareş Bogdan. Replica vine după ce RAREȘ BOGDAN a afirmat că brandul "Jocuri de putere" îi aparţine. Cozmin Guşă prezintă dovada contrariului.

"Eu am inventat brandul "Jocuri de putere". Ca şi pe Rareş Bogdan moderatorul", a declarat Cozmin Guşă, pentru STIRIPESURSE.RO.

COZMIN GUȘĂ și RAREȘ BOGDAN. COZMIN GUȘĂ prezinte documentele de la OSIM

Proprietarul Realitatea TV prezintă şi documentul de la OSIM care atestă că "Jocuri de putere" este marcă înregistrată a televiziunii REALITATEA TV.

COZMIN GUȘĂ și RAREȘ BOGDAN. Ce scrie RAREȘ BOGDAN pe Facebook

COZMIN GUȘĂ și RAREȘ BOGDAN. Rareş Bogdan a precizat, miercuri, pe Facebook că nu doreşte să plece de la Realitatea TV. "Nu am dorit și nu doresc să plec de la Realitatea TV. Nu am discutat cu nicio altă televiziune, pentru că am considerat și consider că fac parte din echipa Realitatea TV. Timp de 6 ani și jumătate am avut libertate editorială și de acțiune în Realitatea TV", scrie RAREȘ BOGDAN.

"Nu am atacat, nu atac și nu voi ataca Realitatea TV, pentru că nu doresc să se bucure dușmanii acestui post de televiziune.

Am avut un schimb de mesaje cu domnul Cozmin Gușă la prânz, când acesta mi-a comunicat că nu voi intra astăzi și mâine pe post. I-am cerut respectuos să se gândească de două ori, pentru că acest lucru va aduce deservicii postului de televiziune și va fi un afront la adresa telespectatorilor și ascultătorilor săi. Plus un afront direct la adresa mea, care am contribuit masiv, alături de invitații mei și echipa Jocuri de Putere, ca Realitatea TV și mai ales emisiunea-fanion de la ora 21.00 să ajungă în topul talk-show-urilor din România.

I-am explicat scurt și concis: dacă nu mi se permite accesul pe post la ora 21.00 voi considera că Realitatea TV a decis despărțirea de mine și echipa mea.

COZMIN GUȘĂ și RAREȘ BOGDAN. Încă ceva: numele "JOCURI DE PUTERE" nu aparține Realității TV, ci mie. Le atrag atenția să nu folosească acest brand fără consimțământul meu. Eu încă sper că bunul Dumnezeu le va da gândul cel bun și îmi vor permite să realizez emisiunea la acest post, cu invitații pe care îi consider eu relevanți și care sunt iubiți de publicul „Jocuri de Putere", a mai scris Rareş Bogdan.

COZMIN GUȘĂ și RAREȘ BOGDAN. De ce a fost suspedat RAREȘ BOGDAN

Rareş Bogdan, realizatorul emisiunii "Jocuri de putere", difuzată de Realitatea TV, a fost suspendat miercuri şi joi de pe post, după ce cu o seară în urmă i-a cerut demisia directorului Realitatea TV, Edward Pastia. El şi-a motivat solicitarea prin faptul că Oreste Teodorescu şi Oana Stănciulescu, invitaţi periodic în cadrul programului, au fost interzişi în emisiune. Jurnalistul spune că dacă nu i se va permite accesul în platou, va considera că televiziunea s-a despărţit de el şi de echipa sa.

Rareș Bogdan și-a anunțat, în direct, demisia de la Realitatea TV. Acesta a spus că nu revine asupra deciziei, dacă directorul Realitatea TV Edward Pastia nu va fi demis şi dacă jurnaliştii Oreste Teodorescu şi Oana Stănciulescu nu vor fi reprimiţi pe post. În replică, Cozmin Gușă a declarat pentru EVZ și STIRIPESURSE.RO că decizia lui Edward Pastia legată de Oreste şi Oana Stănciulescu a fost una corectă și a primit avizul său. Gușă mai spune că a fost informat de conducerea editorială că problemele legate de cei doi sunt legate de folosirea brandului Realitatea în interes personal, respectiv de un comportament nepotrivit față de colegi.

COZMIN GUȘĂ și RAREȘ BOGDAN. Declarația realizatorului Rareș Bogdan

”Fac un anunț extrem de important pentru că s-au întâmplat lucruri importante în ultimele trei zile: în cazul în care Oreste Teodorescu și Oana Stănciulescu nu vor fi primiți în platoul Jocuri de Putere, iar directorul postului Realitatea TV, Edward Pastia, nu va fi concediat, activitatea mea la Realitatea TV se încheie. Iubesc postul Realitatea TV și vreau să lucrez aici. Pleacă Pastia și se întorc Oreste și Oana Stănciulescu, oameni stindard al luptei împotriva ciumei roșii. Dacă nu, vor rămâne cu domnul Pastia, iar eu mă voi duce în afara Realității TV. Nu știu unde, nu m-am gândit vreodată că voi fi nevoit să vorbesc despre asta. Repet, nu am nimic să reproșez domnului Cozmin Gușă sau domnului Maricel Păcuraru. Am avut libertate totală de acțiune de expresie. Sper să pot continua la Realitatea Tv pentru a face o emisiune liberă în sprijinul cititorilor mei. Condițiile mele pentru a continua la acest post de televiziune, care în acest moment nu știe ce vrea, sunt simple.”, a spus Rareș Bogdan.

COZMIN GUȘĂ și RAREȘ BOGDAN. Gușă: ,,Nu se justifică în niciun caz acest gen de comportament''

"Rareş mai face prostii de câte ori se enervează sau este păcălit de unii, cum s-a întâmplat atunci când a părăsit Realitatea TV, momit de Ponta şi păcălit, apoi umilit, legat de preluarea preşedinţiie TVR. O să îl chem mâine să discut cu el, dar trebuie să înţeleagă că decizia lui Edward Pastia legată de Oreşte şi Oana Stănciulescu a fost una corecta şi care a primit avizul meu. Responsabilitatea păstrării credibilităţii unui brand este mult mai importantă decât o anumită solidaritate prietenească pe care el poate să o aibă legată de invitaţii lui, dar care nu îi justifică în niciun caz acest gen de comportament într-o televiziune în care a avut şi are libertate editorială maximă", a declarat Cozmin Guşă pentru STIRIPESURSE.RO.

COZMIN GUȘĂ și RAREȘ BOGDAN. De ce au fost scoși temporar de pe pe post Oreste și Oana Stănciulescu

Cozmin Guşă, patronul postului Realitatea TV, a explicat pentru EVZ motivele pentru care jurnaliştii Oreste Teodorescu şi Oana Stănciulescu nu mai au voie să apară în emisiunile televiziunii în următoarea perioadă.

„(...)Treburile stau în felul următor: directorul executiv, Eduard Pastia, i-a anunțat pe Rareș și pe producătorul lui, în urmă cu circa 10 zile, că sunt niște probleme cu doi dintre invitatii lui. Mai exact, cu Oana Stănciulescu și cu Oreste și, până se lămurește conducerea editorială despre această speță, să nu-i mai invite în emisiune. Deci să iasă de pe sticlă o perioadă.

COZMIN GUȘĂ și RAREȘ BOGDAN. M-au anunțat și pe mine cei din conducerea editorială, și am decis că până se lămuresc, să rămână treburile așa. Nu este o noutate la noi. Atunci când cineva mai apropiat de noi decât Oana și Oreste, a avut probleme, respectiv Claudiu Popa, acesta nu a mai apărut pe ecran conform deciziei editoriale, până când s-au lămurit lucrurile. DIICOT-ul a dat comunicat de clasarea a dosarului său și Claudiu Popa va apărea pe ecran. Victimizarea aceasta pe Facebook o consider total nepotrivită, având în vedere ca cei din conducerea editoriala acționeaza tot timpul documentat și în baza grijilor ca brandul Realitatea să nu fie afectat'', a explicat Gușă.

Întrebat dacă problemele cu Oreste, având în vedere mențiunea DIICOT-ului, au legătură cu dosarul „droguri pentru VIP-uri”, Cosmin Gușă a negat: „Cei din conducerea editoriala mi-au spus că problemele legate de cei doi sunt legate de folosirea brandului Realitatea în interes personal, respectiv de un comportament nepotrivit față de colegi”, a declarat patronul Realitatea TV pentru EVZ.