Gușă: Sărbătorile de Centenar ne-au arătat divizați și nepregătiți.Aplauzele nu erau pentru Iohannis

România la 100 de ani de la Marea Unire este divizată și nepregătită. Este concluzia lui Cozmin Gușă în urma evenimentelor care au avut loc în țară cu ocazia Zilei Naționale a României. Consultantul politic a criticat autoritățile care s-au ocupat de organizarea paradelor și a făcut o analiză a atitudinii politicienilor prezenți la manifestările de 1 Decembrie.

Consultantul politic Cozmin Gușă le-a urat "La mulți ani!" telespectatorilor Realitatea TV și le-a mulțumit jurnaliștilor de la Realitatea pentru efortul depus, pentru modul în care au acoperit evenimentele dedicate Centenarului.

"Emoționante mesaje de la români, de la oamenii din Piață, de la copilașii care au vorbit atât de bine și atât de corect. Suntem într-un moment de mare sărbătoare, ne iubim țara, sunt 100 de ani în mod simbolic și dacă vom calcula de la 1859 sunt mai mult de 100 de ani. Numai că și acești 100 de ani au fost cum au fost și copiii noștri și toți telespectatorii noștri trebuie să înțeleagă. Aș vrea să folosesc acest moment să le spun "La multi ani!" în mod special telespectatorilor și fanilor Realitatea, ne respectă pentru că și noi îi respectăm, ținem la opiniile lor, ținem la drepturile lor de cetățeni și cu ocazia Centenarului aș vrea să le mulțumesc. Aș vrea să îi mulțumesc și echipei Realitatea, tuturor care au fost acolo. Am avut un program excepțional din frig, de peste tot, de la Arcul de Triumf, de la Alba Iulia, din Piață, din sala Marii Uniri, de la ora 9 suntem singura televiziune care transmite din acea țară istorică. Nu e puțin lucru", a spus Cozmin Gușă într-o intervenție telefonică, sâmbătă seara.

Spre deosebire de alte state formate la momentul 1918, România a rezistat nedivizată timp de 100 de ani, chiar dacă a trecut prin multe încercări, inclusiv printr-o beznă comunistă de jumătate de secol. Ceea ce i-a ținuți împreună pe români a fost limba, arată Cozmin Gușă, limbă care este "siluită" permanent de actualii guvernanți:

"Dacă tot am vorbit de Centenar, trebuie să știm cu toți că în acești 100 de ani, România nu prea a fost România. Istoric, România așa cum s-a așezat ea în 1918 a stat vreo 21-22 de ani până a fost sfârtecată din nou prin acel dictat, după cum bine știm. Pe de altă parte, în acești o sută de ani alte țări care au fost formate prin decizia marilor puteri atunci în 1918, de exemplu Iugoslavia sau Cehoslovacia, nu au rezistat împreună, s-au divizat.

Noi am rezistat, ne-a ținut în primul rând limba, această limbă pe care o iubim și care e siluită, ucisă în serie, în fiecare zi, exact de cei care ne conduc. Acest Guvern de sfertodocți, după cum l-am numit de atâtea ori, cea mai mare jignire pe care ne-o aduc nouă românilor oamenii lui Dragnea este această siluire a limbii române pe care ei o practică.

În acești 100 de ani, noi am avut și 50 de ani de beznă comunistă și e foarte mult asta pentru o națiune. Niciodată nu am cuantificat cât a însemnat acel "semi-centenar" de beznă comunistă, plus după 1989-1990, vreo 28 de ani de distrugere programată a țării, acestei țări frumoase, conduse atât de lamentabil, după cum ne-am dat seama și astăzi", a explicat consultantul politic.

"Cum să nu poată zbura avioanele F16 din cauza frigului? Avem o armată care ne apără doar vara?!"

Legat de evenimentele dedicate Centenarului, Cozmin Gușă a trecut în revistă o serie de "gafe" care scot în evidență situația în care ne aflăm la 100 de ani de momentul Marii Uniri:

"Nu mă așteptam la mare lucru de la evenimentele de Centenar, am văzut că nu fost pregătite și că nimănui nu-i pasă. Dar nu m-am așteptat nici la atât de puțin. După părerea mea, în ciuda entuziasmului popular, sărbătorile de astăzi de la Arcul de Triumf, de la Alba Iulia de peste tot în țară ne-au arătat divizați, nepregătiți și extrem de slabi. Mă între și eu retoric: Cum să se strice exact tancul care deschide defilarea, așa ceva nu-i posibil! Cum să ai un Minister al Apărării în Guvern care nu este în stare să asigure cele mai bune utilaje pe care dăm și atâția bani exact de Ziua Națională?! Cum să nu poată să zboare avioanele F16 din cauza frigului? Noi avem o armată care ne poate apăra doar vara? Aceste aparate pe care am plătit atâția bani nu sunt în stare, din cauza unui frig de minus 12 grade, să se ridice de la sol? Dar nu te-ai asigurat?

Cum să nu-l saluți pe Patriah, este cazul lui Mircea Hava și domnul Iohannis? În discursurile oficiale de la Alba Iulia am rămas siderat că nici primarul din Alba Iulia și nici președintele țării nu l-au salutat în discursul lor, printr-un mesaj onorant, pe Patriarhul României care a fost prezent acolo. Toată această atmosferă și toată această imagine ne arată cu ce probleme de fapt ne confruntăm și o să treacă și acest Centenar cum a trecut tot anul fără să apreciem ce avem, această țară de 100 de ani și o să o ia de la capăt cu jocurile lor politice", a mai spus analistul politic.

Aplauzele primite de Iohannis nu au fost pentru el, ci pentru alternativa la PSD

Klaus Iohannis a primit aplauze la ceremonia de la Alba Iulia, însă aceste aplauze nu au fost pentru el, consideră Cozmin Gușă, ci pentru poziționarea sa anti-PSD. Altfel, nici Iohannis "nu a făcut mare lucru în mandatul său", arată consultantul politic:

"L-am văzut pe domnul Iohannis că s-a bucurat foarte tare azi că a fost aplaudat! Eu îi traduc aceste aplauze lui Iohannis: nu sunt pentru dânsul. Dânsul se poziționează ca alternativă la PSD, iar PSD-ul din jurul lui Dragnea este acest partid care astăzi este detestat de românii care nu mai au răbdare cu acțiunile lor, nu numai antijustiție, ci anti-naționale. Iohannis a crezut că este el aplaudat, nu este așa, nici el nu a făcut mare lucru în mandatul său și aceste aplauze nu o să-i țină de cald, din nefericire".

Jandarmeria a meritat gestul unor manifestanți de a se întoarce cu spatele la jandarmi, ca la un zid, explică Gușă, pentru că exact așa au fost puși românii pe 10 august.

"A fost acel incident cu Jandarmeria, dar ce le se așteaptă cei din Jandarmerie?! Într-adevăr, rușine Jandarmeriei cum scrie pe pancarde. Pentru că ne-au bătut și ne-au schingiuit, pe mulți cei din Diaspora care au venit să-și ceară drepturile de români, alături de alți români și nu au găsit de cuviință nici înainte de 1 Decembrie să trimită o scrisoare prin care să-și ceară scuze. Bine le-au făcut că au avut acele gesturi de a se întoarce cu spatele și cu mâinile ridicate, exact ca la zid cum au fost puși românii pe 10 august", a comentat consultantul politic.

"Sunteți admirabil de dezorganizați!"

Absența doamnei Iohannis de la evenimentele dedicate Marii Uniri a lăsat, de asemenea, un gust amar în cursul zilei de 1 Decembrie, punctează Cozmin Gușă:

"Am mai văzut un lucru pe care nu l-aș comenta prea tare. Soția președintelui, doamna Iohannis, nu a venit să plătească respectul cuvenit acestei națiuni nici la evenimentul de la București, nici de la Alba și a lăsat un gust amar. Trebuie să termin cu "bolnavul de serviciu" Liviu Dragnea, care din pricina fricii de huiduieli, a păcălit pe toată lumea că este bolnav și apoi a venit și a plecat pe furiș. Nu poți ca președinte al Camerei Deputaților să nu participi la evenimente din pricina acestei frici de huiduieli. Huiduielile au fost extrem de relevante și pentru ce s-a întâmplat la Focșani.

Și pentru că am vorbit de 1918, țin minte o replică pe care spus-o generalul Berthelot, un om dedicat intereselor naționale, cu un mare rol în ce s-a întâmplat în 1918, când a venit în țară, după ce a analizat țara le-a dat un mesaj citat de istorici în care zicea: "Da, văd, dar sunteți admirabil de dezorganizați!" Cam așa suntem, cam așa am fost și astăzi. Dar, să mai spunem o dată "La mulți ani!" tuturor românilor și să le mulțumim celor care sunt cei mai aproape de noi, publicul Realitatea. Să le mulțumim pentru ceea ce fac, pentru interesul lor, pentru că acest public activ al Realității TV care iese în stradă nu își cere drepturile doar pentru ei, ci și pentru restul, pentru cei care nu ies. Cam asta este imaginea țării", a mai spus Cozmin Gușă.