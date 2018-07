Cozmin Guşă: Dragnea şi consultanţii israelieni au un plan pentru a-l discredita pe Ioahnnis

Klaus Iohannis / Foto: Administratia Prezidentiala

Cozmin Guşă a declarat la Realitatea Tv, că Liviu Dragnea are un plan pus la cale cu consultanţii israelieni, pentru a stopa creşterea în sondaje a preşedintelui, mai ales după ce Klaus Iohannis a crescut în ultimul sondaj Curs la 43%, de la 39%. Concret, un plan prin care PSD vrea să dovedească cum apropiaţi ai lui Iohannis "se înfruntă din afaceri cu entităţi".

Cozmin Guşă a dezvăluit cum Liviu Dragnea şi consultanţii israeleni vor apela la o starategie "de pictare" a preşedintelui, în care se vor folosi de orice, inclusiv de provenienţa banilor preşedintelui:

"Sondajul este real şi tocmai pentru că este real, consultanţii israelieni ai lui Dragnea i-au propus în urmă cu câteva zile: "Băi Liviu Dragnea, dacă doreşti să nu mai fii doar tu omul negru, trebuie să îl pictăm şi pe contracandidatul tău principal, care nu este Călin Popescu Tăriceanu, pentru că pe el îl rezolvăm uşor, care este Klaus Iohannis. Păi hai să îl pictăm şi pe el, pe categorii: cum şi-a făcut el banii din meditaţii, din nemeditaţii, banii la stat înapoi. Pentru că Liviu Dragnea a început deja să citeze din planul consultanţilor israelieni. "Ia pune-l pe ministrul de Finanţe să îl tragă la răspundere". Iar Orlando, pe unde se duce el, pe la mare, prin discoteci, s-a trezit să ceară bani, neştiind ca e o aberaţie şi procesul se judecă", a spus Guşă.

Consultantul a precizat cum apropiaţi ai lui Klaus Iohannis vor fi folosiţi pentru a-l discredita pe preşedinte, strategia urmând să aibă succes în cazul electoratului nehotărât:

"În plus, apropo de apropiaţii lui Liviu Dragnea, se va inventa în această vară, o sumă de apropiaţi ai lui Klaus Iohannis, am pomenit un nume de consul al Germaniei de pe la Sibiu, şi vor fi prezentaţi drept un fel de camarilă care se înfruptă din afaceri cu fel de fel de entităţi. Şi, din nefericire, asta e, trebuie să vorbim, facem valiza, pe modelul lui Bibi Netanyahu, care are probleme cu soţia, şi are în continuare, şi chiar pe modelul lui Dragnea, care a avut probleme cu soţia, să îi genereze nişte probleme mari lui Klaus Iohannis, pe aliniamentul lui Carmen Iohannis. Deci va fi o telenovelă politică, cu toate ingredientele, care nu e aşa, se citeşte vara, se consumă, mai ales dacă oamenii sunt plecaţi şi se uită pe site-uri mai tabloide. Iar planul lor este să reuşească această decredibilizare a lui Klaus Iohannis, în această vară, pentru acea parte de electorat care nu îi este fidelă lui Klaus Iohannis, în ciuda creşterii, dar nu doar să îi blocheze creşterea, dar să îl facă şi de nevotat, în cazul unui referendum pe care eu îl văd posibil în octombrie".

Cozmin Guşă a explicat în ce condiţii strategia PSD poate avea succes:

"Planul lor de discreditare poate fi eficient in condiţiile in care Iohannis nu joacă, adica nu iese si nu discută. Acest plan va fi foarte eficient pentru electoratul care nu e cu Iohannis: este indiferent, dar poate deveni anti-Ioahnnis, acolo s-au gândit ei că pot bloca creşterea lui Iohannis. Aştia asteapta orice fel de detalii negative legate de Iohannis, ca sa zica ca "Nu are rost să mă entuziamez, daca şi el a facut ce a facut Dragnea". Deci planul consultanţilor poate să aibă succes mare dacă Iohannis este pasiv, şi poate să aibă succes parţial pentru electoratul nehotărât şi pentru electoratul PSDragnea, dacă Iohannis joacă. Numai că Iohannis are un dezavantaj, adică absenţa unui partid solid care să-l susţină. Acum dacă mergem din plan în plan, dacă planul în 5 puncte va fi dus la capăt, Tăriceanu va avea două şanse: să devină a treia cale sau să intre într-o zonă a dreptei, care include şi PNL, şi de ce nu, să revină în fruntea PNL, dar sigur, având în vedere decizia lui Iohannis, va trebui să renunţe la candidatură".

Guşă a încheiat spunând că că adevărata miză este cine reprezintă România din ianuarie 2019:

"Daca Iohannis şi altii spun că nu putem să mergem cu Dancilă să ne repezinte, şi aşa este, noi mereu am spus asta, ceilalti spun, "A, nu? sa vedeti cum o sa fiti reprezentaţi şi de Dăncilă şi de Dragnea preşedinte interimar".