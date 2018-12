Cozmin Gușă: Coldea-Dragnea, un nou binom. Dragnea rezistă pentru că este asistat de Coldea

Consultantul politic Cozmin Gușă a afirmat, la Realitatea TV, că din evenimentele de astăzi am înțeles că binomul nou instalat, format din Liviu Dragnea și Florian Coldea, continuă să acționeze prin șantaj. ”Dragnea rezistă tocmai pentru că este asistat de acest Coldea care uzufructează în interes personal de putere informațiile pe care le-a căpătat ca șef militar al SRI”, a spus acesta.

”Dragnea este un as desăvârșit atunci când este asistat. Liviu Dragnea este foarte bine asistat. Dacă de 1 Decembrie, după-amiaza sau seara, ați fi fost curioși să vă plimbați prin zona Mănăstirii Cașin, acolo unde se află și locuința șefului PSD, l-ați fi observat pe domnul Dragnea cum se plimba și discuta cu domnul Coldea. Eu nu am fost curios, dar am auzit că alții au fost și au făcut și poze și au și filmări cu cei doi. Spun acest lucru tocmai ca să explicăm această ”inexplicabilă” dispariție a lui Carmen Mihălcescu din postura ei de vice-președinte al Camerei Deputaților care putea să conducă în mod corect o ședință în urma căreia Dragnea ar fi fost detronat, după un model mai vechi folosit și la Vasile Blaga, la Roberta Anastase și la alții. Fostul stat paralel, reprezentat de Florian Coldea, încă acționează și, astăzi, a acționat în beneficiul lui Dragnea, un ultim colac de salvare, un plan care probabil a fost pus la cale în seara zilei de 1 Decembrie, cunoscându-se aceste informații, când cu celebra pălărie și cu o șapcă, respectiv Dragnea cu șapcă și Coldea cu pălărie și fular, se plimbau pe la Arcul de Trimf și făceau planuri. Oamenii din studio înțeleg ce înseamnă asta, înțeleg modul în care Coldea coordona fel de fel de procurori ai binomului care au făcut excese, pentru că despre cei care nu au făcut excese eu nu am o părere proastă, dar despre cei care au făcut excese am o părere foarte proastă și am auzit despre aceste excese”, a spus Cozmin Gușă.

Conform consultantului politic, explicația pe care o avem este că acest nou binom instalat, Dragnea-Coldea, acționează prin șantaj inclusiv asupra procurorilor și a judecătorilor și îi forțează să reacționeze cumva.

”Deocamdată opoziția a făcut ceva, a făcut o poză a faptului că în Camera Deputaților PSD-ALDE nu mai deține majoritatea. Este primul pas care, cu perseverență, se poate transforma într-un al doilea pas”, a explicat acesta.

”Ziua a fost complicată, mai ales dacă mai luăm în calcul și informația că Orlando minte-puțină s-a întâlnit în Cuba cu guvernatorul Băncii Naționale ca să discute de convertirea a 2 miliarde de ruble care nu se mai convertesc, o datorie a Cubei către România, ne dăm seama cam unde suntem, apropo de o țară necondusă. Singura veste bună a zile este că am înțeles de la Iohannis că dorește sau că nu exclude să participe la ședințele de Guvern. Cam asta este”, a precizat Cozmin Gușă.

Cozmin Gușă a mai spus că Carmen Mihălcescu, fostă Moldovan, este un deputat care a jucat în ultimele luni în tabăra reformiștilor din PSD. ”Lui Dragnea îi place să le zică puciști, dar ei sunt reformiști din PSD. Indiferent care a fost relația soțului lui Carmen Mihălcescu cu Dragnea, această legătură nu mai există. În jurul lui Dragnea mai sunt acum doar două persoane, Irina, consoarta lui, și domnul Doru Bușcu. Unul joacă rolul de consultant, iar domnișoara Irina joacă rolul de intermediar atunci când nu merge la cumpărături. Deci, Carmen Moldovan ar fi condus ședința Camerei Deputaților, în baza regulamentului, iar Florin Iordache nu mai trebuia să se lege de scaun pentru ca Dragnea să mai poată să reziste câteva zile. Situația este foarte tensionată, Dragnea rezistă tocmai pentru că este asistat de acest Coldea care uzufructează în interes personal de putere informațiile pe care le-a căpătat ca șef militar al SRI, în perioada în care era condus de George Maior, și amândoi erau coordonați de Băsescu. Situația este gravă, bănuiesc că Iohannis știe asta, după fața lui de astăzi părea destul de informat și de acum înainte nu mai este cu doar și poate, acum se știe. Acele filmări de 1 Decembrie sunt lămuritoare”, a detaliat consultantul politic.

Întrebat dacă a văzut fotografiile cu Dragnea și Coldea, Cozmin Gușă a spus: ”da, eu am văzut fotografiile, că de aia știu că unul avea pălărie și altul avea șapcă”.

”S-a spus că săracul pensionar Coldea a fost racolat de acel vice-președinte nociv al PNL, Marilen Pirtea, ca să fie profesor, suferându-ne că acest Marilen Pirtea este un om al serviciilor și că nu ar aparține lui Coldea, ci dimpotrivă, acolo Dragnea a avut o șarjă favorabilă lui Coldea, introducându-l în discuție tocmai pentru că a aflat că există acele fotografii care pot să fie făcute publice. Și toată această șaradă a chemării la DNA, la ora 10:04, a lui Carmen Mihălcescu, tocmai ca să nu coordoneze activitatea Camerei Deputaților, ar avea o explicație legată de presiunile pe care Coldea le mai pune asupra DNA, DIICOT pe baza unor dosare de șantaj. Azi-dimineață, înainte de ora 10:00, Dragnea a trecut pe lângă Carmen Mihălceascu, în ciuda relației apropiate, fără să o salute, fără să discute, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, iar acest lucru poate să sugereze că Dragnea avea cunoștință de acest lucru de care se arăta nedumerit. Dragnea spune că speră ca a fost chemată în calitate de martor sau cine știe... Păi la un mitoman ca Dragnea o asemenea replică înseamnă că sigur știa ceva. Soluția cu chemarea lui Carmen Mihălceascu, despre care nu am aflat că ar avea la activ vreo faptă de corupție, este clară”, a mai spus consultantul politic.

”Este o alarmă de la Klaus Iohannis până la SRI și la conducerea DNA pe care trebuie să o explice public pentru că așa ceva este total nefiresc”, a încheiat Cozmin Gușă.