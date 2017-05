Cozmin Guşă: Al doilea mandat al lui Băsescu, cel mai nociv al unui preşedinte din istoria post-'89

Consultantul politic Cozmin Guşă a vorbit, marţi seară, despre fraudarea alegerilor din 2009. Invitatul lui Octavian Hoandră a răspuns "criptic" la întrebarea moderatorului: "Cine a fraudat alegerile?".

"Ca să dau un răspuns criptic: o parte din sistem", a răspuns Cozmin Guşă, care a accentuat cât de nociv a fost cel de-al doilea mandat de preşedinte al lui Traian Băsescu pentru România.

"De asta cu sistemul am vorbit pentru prima dată de existenţa lui în 2006, am scris cartea "Zece păcate ale României". În 2004, am fost împreună cu Traian Băsescu în campanie în front, în prima linie. Imediat în spatele nostru, Blaga. Trebuie să povestim despre 2009 şi o s-o fac într-un fel în care lumea să priceapă de ce a fost important să nu câştige Traian Băsescu şi de ce a devenit atât de nociv că el a câştigat, în ciuda faptului că în 2004 fusese necesar ca el să câştige. Iar din postura mea, am fost strateg al campaniilor.

De ce se sapă acum atât de sârguincios la acest subiect 2009, în condiţiile în care au trecut aproape 8 ani de când acest lucru s-a întâmplat? Aceste afirmaţii legate de fraudarea alegerilor din 2009, de participarea unor împotriva legii la acele alegeri, acele afirmaţii le-am făcut atunci, în decembrie 2009. Motivele sunt nu constructive, din nefericire, dacă ar fi fost constructive le-am fi discutat atunci, blocând nominalizarea lui Băsescu către al 2-lea mandat sau pe parcurs în virtutea dovezilor care se puteau discuta şi pe care cei care le-au văzut le puteau administra. Cei din conducerea PSD, de la Mircea Geoană în jos, trecând prin Dragnea, Hrebenciuc, Ponta nu era în conducerea, dar era şi el pe acolo, ei au văzut cu toţii aceste dovezi. Dan Şova, care a fost avocatul acuzării fraudării alegerilor, el le-a administrat. Şi el a tăcut la rândul lui", a afirmat Guşă.

Cozmin Guşă a punctat că, iniţial, s-a dorit decredibilizarea şefului DNA, Laura Codruţa Kovesi, însă că lucrurile au luat o turnură către cadrul ilegitimităţii celui de-al doilea mandat al lui Băsescu.

"Astăzi, principala ţintă a celor care discută despre asta e în mod indubitabil Laura Codruţa Kovesi. Ei ar dori s-o acuze pe şeful DNA că a fost implicată în procesul electoral şi să reiasă din aceste dezbateri acest lucru. Ăsta a fost planul iniţial. Din păcate nu s-a potrivit socoteala de acasă cu cea din târg. A revenit în prim-plan subiectul fraudării generale a alegerilor şi a ilegitimităţii celui de-al doilea mandat al lui Traian Băsescu, la care ilegitimitate au contribuit mulţi. Nu am simţit prezenţa lui Kovesi în campania din 2009 într-un mod contondent ilegal de partea lui Băsescu şi împotriva lui Geoană deloc. Faptul că Laura Codruţa Kovesi se afla în casa lui Gabi Oprea nu-l văd ca pe un element incriminatoriu. Cei care doresc să decupeze segmentul 2009 legat de implicarea unor şefi ai instituţiilor statului. Aici nu vor avea succes. Ancheta Parchetului, depinde de cât de departe se va duce, va puncta acest lucru. Kovesi era un suporter al lui Băsescu, fără rol operativ în alegeri. Despre şefii SRI este altă discuţie. Şefii SRI au un rol operativ în alegeri, în a administra legalitatea şi imparţialitatea alegerilor. Eu de această întâlnire n-am ştiut. Acolo, Comisia Parlamentară sau cercetările Parchetului ar putea să ajungă la nişte rezultate. Eu, de acea întâlnire, n-am ştiut în seara aia. Nu în seara aia. Am aflat la câteva zile. Şi, dacă aş fi ştiut, asta nu s-ar fi discutat în lipsa probelor. O întâlnire e una şi posibiltatea de a administra un rezultat electoral e altceva", a spus Guşă la Realitatea TV.

Cozmin Guşă a dezvăluit modul incredibil prin care se fraudau alegerile: "Au existat probe materiale conform cărora scorurile erau inversate. Adică totalul lui Geoană era trecut la Băsescu şi totalul lui Băsescu la Geoană". Guşă a reamintit că Băsescu l-a învins pe Geoană în 2009 datorită voturilor din Diaspora.

"Alegerile din 2009 au fost fraudate, evident, prin nişte demersuri care nu se puteau petrece în timpul procesului electoral, ci în decursul campaniei electorale prin pregătirile care s-au făcut, mai ales în zona de Diaspora, probabil prin implicarea SIE, respectiv prin manipularea voturilor deja exprimate, respectiv a proceselor verbale unde se contabilizau aceste voturi. În fiecare secţie se numără voturile, apoi sunt scrise pe 2 coloane, candidatul Băsescu, candidatul Geoană. Au existat probe materiale conform cărora scorurile erau inversate. Adică totalul lui Geoană era trecut la Băsescu şi totalul lui Geoană la Bsescu. Ca să poţi pe baza proceselor verbale să incrimenzi, trebuie să te duci din nou la sacul cu vot şi să le renumeri. În condiţiile în care votul a fost atât de apropiat, Geoană a câştigat în România, cu circa 70.000 de voturi, el a fost bătut cu voturile din Diaspora. Baconschi mi-a dat un telefon şi mi-a spus că n-a fost implicat şi că el este în stare să discute despre legalitatea tehnică a acelui vot", a spus Cozmin Guşă.

Cozmin Guşă a vorbit despre cei doi trădători din tabăra PSD, de la alegerile prezidenţiale din 2009. "Trădătorul mare se numeşte Ion Iliescu. Trădătorul mic a fost Victor Ponta, într-un tandem cu prietenul lui Sebi Ghiţă", a precizat consultantul politic, dezvoltând care au fost acţiunile celor doi.

"Aceste elemente n-ar fi fost posibile fără ca oameni din tabăra lui Geoană să fi trădat. Au trădat în diverse moduri, de la celebrul Titus Corlăţean, care a fost responsabil pentru voturole din Diaspora, care l-a "ucis" şi pe Ponta, deci omul e "ucigaş" în serie. Ne ducem în secţiile de votare la cei care au acceptat ca procesele verbale să fie înversate. Sunt doi trădători, unul mare şi unul mic. Trădătorul mare se numeşte Ion Iliescu. Am văzut că jigneşte din nou. Obida mea împotriva lui este mult prea mare ca să mă atingă jignirile unuia ca Ion Iliescu. A fost marele trădător al lui 2009, de la un cap la altul al campaniei. A avut cvasisăptămânal câte un cuvânt rău de spus, făcea acest lucru în tandem cu Oprescu. Mare efect a avut, altfel diferenţa în ţară era mult mai mare în favoarea lui Geoană şi în defavoarea lui Băsescu. Reamintea chestia cu "prostănacul". Apoi, să ne gândim în ce fel i s-a dat neînceperea urmării penale în Dosarul Revoluţiei exact în 2009 lui Ion Ilescu. Trădătorul mic a fost Victor Ponta, într-un tandem cu prietenul lui Sebi Ghiţă, care se prefăcea extrem de activ în a adminsitra o legătură a lui Mircea Geoană cu diverse structuri de cercetare, în condiţiile în care l-am avertizat pe Geoană că primul drum pe care îl face este la partenerii de afaceri ai lui Băsescu. Asta nu l-a împiedicat pe Geoană să se întâlnească cu Sebi Ghiţă pe tot parcursul anului 2009. Victor Ponta era un informator cvasicotidian al structurii din hotelul lui Dorin Cocoş. Bravo lui Cocoş, a fost foarte harnic şi eficient în a-l sprijini pe Băsescu prin preluarea informatorului de serviciu, vicleanu copil de casă Victor Ponta. Elena Udrea a fost creierul acestor acţiuni. Episoadele de trădare sunt nenumărate. Eu, o săptămână, m-am opus. Cei doi şefi de campanie se numeau Dragnea şi Viorel Hrebenciuc, aceiaşi care l-au trădat pe Geoană, după ce n-a mai fost ales. Au pus umărul la numirea lui Victor Ponta la preşedinţia PSD", a spus Cozmin Guşă.

Cozmin Guşă a discutat despre greşelile pe care le-a făcut Mircea Geoană în timpul campaniei electorale din anul 2009. "Mircea Geoană şi-a făcut-o cu mâna lui. El n-a înţeles un fapt atunci. El era dator nu prin prisma intereselor personale de a deveni preşedinte, ci prin prisma românilor de a nu perpetua un al doilea mandat al lui Băsescu", a spus Guşă, care a detaliat erorile lui Geoană.

"Insistenţa lui Geoană de a-l pune pe Ponta purtător de cuvânt, deşi am spus că-l va trăda. Aproape că ne-am certat, comunicarea lui cu Ghiţă, care era evident că era cuplat cu clientela din jurul lui Băsescu şi ducea acolo informaţii şi multe alte lucruri. Mircea Geoană şi-a făcut-o cu mâna lui. El n-a înţeles un fapt atunci. El era dator nu prin prisma intereselor personale de a deveni preşedinte, ci prin prisma românilor de a nu perpetua un al doilea mandat al lui Băsescu, care s-a şi dovedit a fi cel mai nociv din istoria post 89 a României. Nenorocirile care s-au întâmplat s-au întâmplat tot din cauza minciunii şi a complicităţii. Eu mă gândesc la ce eforturi au făcut oamenii ăştia pentru el ca să-şi perpetueze un mandat şi acum vorbeşte despre arestarea unor oameni, care au avut un interes personal în a-şi perpetua funcţia, cei care n-au avut dealuri cu partea lui Geoană, nu cred că erau prea mulţi. Din punct de vedere strategic trebuia să comunice mai mult cu partea adversă, în aşa fel încât să slăbeşti coeziunea, pentru că Băsescu nu era un tip iubit. Era un tip folosit pentru perpetuarea unor avantaje.

Ţinta celor care azi doresc să discute despre 2009 nu este aflarea adevărului, ci pedepsirea celor care nu sunt comozi pentru dânşii. De asta nu sunt legitimi. Când doreşti să scormoneşti după adevăr doar ca să ajungi doar la X sau la Y, atunci asta nu te mai validează. Ce se tot discută, ce se tot negociază? Cumva dosare? Unde e legitimitatea? Cei nevinovaţi sunt împuşcaţi de la distanţă", a mai zis consultantul politic.