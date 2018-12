Cozmin Gușă face radiografia zilei de 1 Decembrie, Centenarul Marii Uniri

Inquam Photos / Raul Stef

Consultantul politic a făcut radiografia zilei de 1 decembrie, la REALITATEA TV!

Cum au decurs evenimentele și cum s-au purtat politicienii noștri de Centenarul Marii Uniri, aflăm de la Cozmin Gușă?!

Emoționante mesaje de la români, de la oamenii din piață, de la copilașii care au vorbit atât de corect.

Suntem într-un moment de mare sărbătoare, ne iubim țara, sunt 100 de ani. Numai că și acești 100 de ani au fost cum au fost.

Le spun "La multi ani!" telespectatorilor noștri, care ne respectă și îi respectăm. Aș vrea să îi mulțumesc echipei Realitatea. Am avut un program excepțional de peste tot, chiar din frig.

Trebuie să știm cu toții că în acești 100 de ani, Români nu a prea fost România. Istoric, România așa cum s-a așezat până a fost sfârtecată de dictat.

Noi, față de alte state am rezistat, ne-a ținut limba, ucisă în serie de cei care ne conduc. Acest Guvern este cea mai mare jignire, putem vorbi de o siluire a limbii române. Noi am avut și 50 de ani de beznă comunistă. Nu am coantificat ce a insemnat acest centenar de beznă comunistă. Plus alți 28 de ani de distrugere a țării.

Nu mă așteptam la atât de puțin la sărbătorile de Centenar, pentru că nimănui nu-i pasă.

Serbătorile din țară ne-au arătat divizați, nepregătiți și extrem de slabi. Cum să se strice tancul care deschide defilarea, cum să ai un minister care nu este în stare să asigure apararea, cum să nu zboare F16 din cazua frigului. Noi avem o armată care ne poate apara doar vara?

Cum să nu ridici avionul, cum să nu-l saluți pe patriah?

Am rămas siderat că nici președintele și nici Hava nu l-au salutat pe patriarhul României!

Toată această imagine ne arată cu ce probleme ne confruntăm și trece Centenarul fără să apreciem ce avem.

Iohannis s-a bucurat că a fost aplaudat!

Eu îi traduc aplauzele lui Iohannis: nu sunt pentru dânsul. PSD-ul este partidul detestat de românii care nu mai au răbdare. Iohhanis a crezut că este aplaudat, nici aceste apluze nu o să-i țină de cald.

Rusine Jandarmeriei, ne-au bătut și ne-au schingiuit pe mulți și pe cei din Diasporă care au venit să-si ceară drepturile. Nu am trimis o scrisoare prin care să-și ceara scuze și bine le-au făcut că s-au întors cu spatele.

Soția președintelui nu a venit să plătească respectul cuvenit aceste națiuni și trebuie să termin cu bolnavul de servicu care din pricina fricii a păcălit lumea că este bolnav. A venit si a plecat pe furiș.

Huiduielile au fost relevante si pentru ce s-a întamplat la Focșani.