EXCLUSIV | Corina Creţu: Guvernul continuă să dezinformeze la Bruxelles despre spitale

Guvernul continuă să dezinformeze Comisia Europeană în legătură cu spitalele regionale, a afirmat, în exclusivitate la Realitatea TV comisarul european Corina Creţu. "Pur şi simplu nu înţeleg, mă depăşeşte, nu pot înţelege de ce se comportă aşa cei de la Bucureşti, ca şi cum nu şi-ar dori aceste spitale" a afirmat Creţu.

Invitată în emisiunea moderată de Denise Rifai, Corina Creţu a prezentat, în exclusivitate, o scrisoare trimisă săptămâna aceasta la Bruxelles de ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea. "Am fost şocataă să citesc lucruri care dezinformează. Se spune că studiile de fezabilitate au fost acceptate din decembrie, când, de fapt, la ultima reuniune a comitetelor de monitorizare, din 4 februarie, s-a menţionat că autorităţile de la Bucureşti lucrează la studiile de fezabilitate. Nu înţeleg cum poţi să cauţi orice motiv să dai vina pe Comisia Europeană", a afirmat Creţu.

"Luni i-am trimis o nouă scrisoare doamnei premier Viorica Dăncilă, să o întreb ce are de gând cu cele 300 de milioane de euro care sunt rezervaţi pentru spitale, n-am primit răspuns, dar am înţeles că este finalizat cel de la Iaşi. (...) Nu pot să-mi explic de ce de 2 ani nu se face niciun progres privind spitalele regionale, la Bruxelles am avut toată deschiderea, dar nu putem face noi treaba Guvernului. (...) Practic, avem 300 de milioane de euro puşi de-o parte pentru spitalele regionale de la Iasi, Cluj Napoca şi Craiova şi nu ştim încotro s-o luăm, pentru că guvenul nu vine cu nimic concret", a mai precizat Creţu.

Comisarul european a mai afirmat că ceea ce se întâmplă acum continuă linia atacurilor lansate împotriva sa din momentul în care a atras atenţia că Guvernul dezinformează în legătură cu sumele alocate studiilor de fezabilitate pentru spitalele regionale. "Le-am atras atenţia că nu costă 120 de milioane de euro, ci 1,8 milioane. (...) Pe de altă parte, proiectele se schimbă din mers, am pornit de la 200-300 de paturi şi acum au ajuns la aproximativ 800 de paturi, este evident că suma iniţială s-ar putea să nu mai fie suficientă, dar şi asta se poate rezolva, dacă există deschidere şi interes", a mai afirmat Corina Creţu.