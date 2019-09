Companiile de telecomunicații, obligate să transmită gratuit localizarea apelanților la 112!

Companiile din sectorul telecomunicatiilor trebuie sa transmita gratuit serviciilor de urgenta contactate prin numarul 112 informatiile de localizare a apelantului, chiar daca telefonul acestuia nu are cartela SIM, a decis justitia europeana.

Curtea de Justitie a UE a dat acest verdict dupa moartea in Lituania in anul 2013 a unei fete in varsta de 17 ani, care a fost rapita, violata si arsa de vie in portbagajul unei masini, relateaza AFP, preluat de agerpres.ro.

Inaintea mortii sale, ea apelase de vreo zece ori de pe telefonul sau mobil la numarul 112 pentru a cere ajutor, dar nu a putut fi localizata.

Rudele fetei au sesizat justitia europeana, estimand ca Lituania nu a pus corect in practica o directiva europeana din anul 2002.

