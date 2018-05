Comoara din Marea Caraibilor: Ce a găsit un robot pe fundul apei valorează 17 miliarde de dolari!

Un robot subacvatic care a reusit sa ajunga pe fundul Marii Caraibilor, la 600 de metri adancime, a gasit o adevarata comoara. E vorba despre epava unei nave scufundate in 1708. Nu doar epava in sine e o comoara, ci si ce s-a gasit in ea: 62 de tunuri ornate cu delfini, aur, argint si smaralde.

Valoarea tuturor obiectelor gasite ajunge la 17 miliarde de dolari, arata ziare.com.



Locul unde a fost facuta descoperirea este, asa cum e normal, data fiind valoarea comorii, unul secret. Se stie insa ca e in largul coastei Cartagenei, Columbia, conform Live Science.



Nava San Jose, una franceza, s-a scufundat in urma unei lupte pe viata si pe moarte cu britanicii. Plecase cu obiectele pretioase din Peru, fara escorta, pentru ca aceasta intarziase, ceea ce a fost o greseala imensa. Nu a avut nicio sansa in fata a patru nave britanice, dotate la randul lor cu tunuri.



Bombardata din patru parti, nava a luat foc, s-a rupt in doua si s-a scufundat, impreuna cu cele 500 de persoane care erau la bord.



Inca de atunci se incearca gasirea comorii. In 2015, o echipa de oameni de stiinta a dat peste epava, dar la acel moment nu se stia daca este vorba despre celebra San Jose. Abia in prezent, cu ajutorul robotului, s-au observat detaliile de pe tunuri, respectiv delfinii, ceea ce a lamurit misterul.