Comisie de Anchetă pentru Guvernul Cioloş. Conducerea Parlamentului se reuneşte astăzi

Conducerea Parlamentului se reuneşte astăzi pentru a cere oficial anchetarea deciziilor luate de fostul Guvern Cioloş în cazul celor două rectificări bugetare de anul trecut. Liviu Dragnea a anunţat deja că ancheta pentru gaura de 10 miliarde de lei o vor face comisiile de buget din Parlament. Discuţiile încep la 11.30. În paralel, fostul premier Dacian Cioloş a respins toate acuzaţiile.

Comisiile de buget-finanţe ale Camerei Deputaţilor şi Senatului vor face o anchetă asupra procedurii şi veridicităţii datelor care au stat la baza celor două rectificări bugetare pozitive ale Guvernului Cioloş, a anunţat, luni seară, preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea.

“Vom avea un Birou Permanent reunit pentru a repartiza la Comisiile de buget-finanţe din Cameră şi Senat cele două ordonanţe de rectificare bugetară din anul 2016, cea din august şi cea din 23 noiembrie. Pentru că până astăzi aceste ordonanţe nu fuseseră repartizate la Comisiile de specialitate. O să le cerem Comisiilor de specialitate buget-finanţe, înainte de a întocmi raportul, să se constituite în comisii de anchetă şi să facă o anchetă asupra procedurii şi asupra veridicităţii datelor care au stat la baza celor două rectificări pozitive”, a precizat Liviu Dragnea.

Liderul PSD a prezentat cifre care ar demonstra că există o "gaură" la buget de 10 miliarde lei.

“Aş vrea să vă dau şi nişte cifre pentru că aşa am fost obişnuiţi în câteva luni, mai ales că am văzut o postare pe Facebook a cuiva care făcea referire la cifre. Îi dau dreptate domnului pentru că a spus că se poate vorbi de o gaură atunci atunci când avem venituri mai mici, despre asta vorbim. Conform programării iniţiale la adoptarea bugetului pentru 2016, veniturile erau estimate pe final de an la 231,1 miliarde lei. La sfârşitul anului, veniturile au fost de 221,1 miliarde lei, mai puţin cu 10 miliarde”, a afirmat Dragnea. Preşedintele Camerei Deputaţilor a mai spus că “problema serioasă la care comisiile de buget-finanţe trebuie să găsească răspuns, audiindu-i pe toţi cei care au fost pe acest circuit, este cum s-a putut ca în august şi noiembrie, în condiţiile în care veniturile se vedea că sunt mai mici, să facă două ordonanţe de rectificare pozitivă”.

Liviu Dragnea a ţinut să precizeze că nu se pune problema ca programul de guvernare al PSD să nu fie implementat. “Nu se pune problema ca programul nostru de guvernare să fie afectat de această situaţie. Programul de guvernare va fi implementat 100%, toate măsurile pe care le-am prezentat vor fi adoptate, resursele financiare sunt identificate. În schimb, asta nu înseamnă că am decis să acoperim nereguli”, a subliniat liderul PSD.