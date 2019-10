Colectiv. Noi înregistrări. Pintea: „Mi-au reproșat și Bănicioiu, și Arafat că am dat documente...”

Sorina Pintea

Noi înregistrări în cazul Colectiv: Ministrul Sănătății, Sorina Pintea: „Mi-au reproșat și Bănicioiu, și Arafat că am dat documente la instanță fără să-i anunț!”

Libertatea publică duminică o discuție pe care reprezentanții victimelor de la Colectiv au avut-o cu ministrul Sănătății, în care acesta se plânge în fața lor că a fost mustrată de fostul ministrul Nicolae Bănicioiu și de secretarul de stat Raed Arafat că a furnizat magistraților documente despre transportul în străinătate al răniților de la Colectiv fără să-i anunțe.

Acum, ministrul Sorina Pintea a negat că a spus așa ceva, fără să știe că există proba că a spus, înregistrată chiar în sediul ministerului său de reprezentanții victimelor de la Colectiv.

Pe 4 octombrie 2019, în sediul Ministerului Sănătății, câțiva reprezentanți ai victimelor de la clubul Colectiv au discutat cu Sorina Pintea despre problemele pe care le întâmpină răniții și despre întârzierea cu care noua anchetă a Parchetului înaintează, „pentru că nici acum nu au ajuns la procurori documentele în care se vede că nu s-au consemnat evenimentele din timpul zborurilor”.

E vorba despre problemele avute la transportul victimelor la spitalele din străinătate, la lipsa evidențierii infecțiilor nosocomiale și la alte lucruri despre care victimele spun că lipsesc din acte.

În acel moment, stupefiată, Monica Althamer din grupul Colectiv, spune: ”E negociabil? (n.r. Să fie date documentele) Că noi știam că nu, dacă le cere instanța”. Ministrul Pintea zice: ”Nu e vorba de negociabil ”corect era să știm și noi” (n.r. se referă la ce i-ar fi reproșat Bănicioiu și Arafat, că n-au știut)”.

Cei din grupul Colectiv înregistrau discuția ca să o ofere și colegilor lor care nu au fost prezenți. Când au auzit fraza cu Bănicioiu și Arafat, au considerat-o de interes public și au depus înregistrarea la Parchet. La conversația din Ministerul Sănătății se afla, printre alții, și Adrian Albu, supraviețuitor al incendiului, și fratele Elsei Albu, unul dintre oamenii care au murit după incendiu.

Arafat neagă și îi cere ministrului să clarifice cât mai repede situația

Raed Arafat neagă că ar fi făcut vreo presiune asupra lui Pintea și că i-ar fi reproșat faptul că a furnizat documente în cadrul anchetei.

”Ieri seară am primit un mesaj de la un jurnalist din ziarul domnului Tolontan care mă întreabă dacă am reproșat vreodată doamnei ministru Pintea că a dat documentele la parchet fără să mă întrebe. Am trimis un mesaj doamnei ministru să o întreb ce știe de acest subiect iar răspunsul a fost instantaneu “doamne ferește” și a continuat cu alte mesaje prin care a negat că ar fi zis așa ceva, dar și faptul că așa ceva s-ar fi întâmplat, menționând că ce mi se întâmplă mie în perioada asta este “nedrept”. L-am întrebat pe jurnalist de ce nu o sună pe dansa să o întrebe și a spus că el o va sună și pe dansa iar eu am confirmat că nu am facut așa ceva și că răspunsul este categoric nu. În articol apare că jurnalistul a sunat-o pe domana ministru ea declarând că nu s-a întâmplat așa ceva. Totuși, astăzi dimineață am auzit înregistrarea realizată de cei aflați în discuție cu ea atunci, unde doamna Pintea spune că eu i-aș fi reproșat de ce a dat documente la instanța fără să mă întrebe. Din nou subliniez faptul că nu am reproșat așa ceva dânsei și nu am amintire de orice discuție unde să reproșez de ce a trimis documente instanței. În consecință, solicit doamnei ministru Pintea să clarifice public această situație în cel mai scurt timp posibil”, a scris el, pe Facebook.

