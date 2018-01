Codrin Ştefănescu confirmă schimbul dur de cuvinte cu Liviu Dragnea, de la CEx

Codrin Ștefănescu, secretarul general adjunct al PSD, confirmă că discuția dintre el și Liviu Dragnea, este reală. În ședința Comitetului Executiv Național al PSD, Ștefănescu a făcut afirmații care ar putea fi interpretate ca amenințări la adresa lui Liviu Dragnea, în contextul discuțiilor despre viitorul ministru al Educației.

„Așa de supărați suntem, că suntem la o masă social-democrată în momentul de față”, a declarat Codrin Ștefănescu, precizând că liderii PSD prezenți îl așteaptă și pe Liviu Dragnea să li se alăture.

„Sunt convins că sursele din sală există. De data aceasta am făcut această ședința fără să lăsăm telefoanele în cutiile celebre. Eu am propus, dar nu m-au ascultat. Asta se întâmplă când sunt telefoanele în sala. Sunt surprins să avem totuși colegi care pun paie pe foc la lucruri care sunt de bucătărie internă. Nu e prima discuție în contradictoriu pe care o are Liviu Dragnea cu noi, după care ne-am împăcat cu toții. La vot, majoritatea impune minorității. Eu am fost printre cei care au sustinut-o pe Cati Andronescu la funcția de ministru al Educației”, a precizat secretarul general adjunct al PSD.

„Am înțeles propunerea venită de la Suceava, dar am pus în balanță, și Gabriela Firea a avut același tip de discurs, Cati Andornescu pentru noi este un simbol. A fost mai bărbat decât 100 de bărbați. A fost lângă noi în momentele cu #rezist, a fost anchetată, introdusă în dosare. Urla partidul în toată țară de deznădejde și umilință. I s-a închis dosarul după ani de zile de umilințe. Și atunci nu poți să pui în balanță pe cineva proaspăt intrat într-o filiala cu Cati Andronescu. Probabil că discursul meu a fost mai radical. I-am spus domnului profesor că trebuie să ne înțeleagă. Cati este Cati, este înaintea noastră în sondaje, săptămâna trecută era candidat de prim-ministru. Nu se poate acum să se lupte la vot cu domnul Popa. Ei, iată că am avut o surpriză și Cati, la votul direct, nu a reușit să întrunească ceea ce am crezut noi. A fost o discuție probabil mai dură, dar nimic special. Nu pot să spun că sursele nu sunt corecte, dar nu este un capăt de țară, nu este o nenorocire. Sunt discuții care se poartă în contradictoriu permanent. Singura ședința în care nu a fost nicio discuție în contradictoriu a fost la alegerea Vioricăi Dăncilă pentru prim-ministru. În momentul de față avem un ministru al Educației votat de majoritate și noi, care am votat-o pe Cati, o să ne supunem și o să-l apărăm pe domnul profesor de la Suceava cât o să fie ministru”, a mai declarat Ștefănescu.

Secretarul general adjunct al PSD a susținut că nu l-a amenințat pe Liviu Dragnea. „Nu au fost amenințări. Am fost supărat că m-a întrerupt în timp ce încercăm să îl pun la punct pe domnul profesor de la Suceava elogiind-o pe Cati Andronescu. Noi nu mergem cu amenințări. Spunem ce avem de spus, cu martori. Se generează impresia că s-a creat un filon de nemulțumire în partid. Nu este adevărat”, a declarat Codrin Ștefănescu la o televiziune de ştiri, conform ştiripesurse.ro.