Cod galben de ceață în mai multe județe din țară

Alertă meteo: cod GALBEN de ceaţă

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ceață, valabilă în orele următoare.

COD GALBEN DE CEAȚĂ

Valabil de la : 31-10-2018 ora 6:50 până la : 31-10-2018 ora 9:30



In zona : Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Valabil de la : 31-10-2018 ora 6:45 până la : 31-10-2018 ora 9:00



In zona : Județul Suceava: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Suceava: Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Panaci, Poiana Stampei, Coșna;



Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat 50 m.

Valabil de la : 31-10-2018 ora 6:30 până la : 31-10-2018 ora 9:30



In zona : Județul Constanta;

Județul Tulcea;



Se vor semnala : ceaţă care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m şi izolat sub 50 m.