Cod galben de CEAȚĂ în București și mai multe județe din țară

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenționări nowcasting cod galben de ceață.

Valabil de la : 20-01-2019 ora 16:00 până la : 20-01-2019 ora 20:00



In zona : Județul Ialomiţa: Urziceni, Fierbinți-Târg, Coșereni, Gârbovi, Manasia, Bărcănești, Dridu, Jilavele, Bărbulești, Ion Roată, Adâncata, Axintele, Armășești, Movilița, Alexeni, Grindu, Sinești, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Roșiori, Maia, Rădulești, Moldoveni, Drăgoești, Ciocârlia, Borănești;

Județul Prahova: Mizil, Brazi, Urlați, Valea Călugărească, Bărcănești, Puchenii Mari, Târgșoru Vechi, Ciorani, Poienarii Burchii, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Tomșani, Dumbrava, Baba Ana, Mănești, Fulga, Cocorăștii Colț, Balta Doamnei, Tinosu, Sălciile, Boldești-Gradiștea, Gherghița, Vadu Săpat, Olari;





Județul Argeş: Buzoești, Bârla, Slobozia, Ungheni, Stolnici, Recea, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Ștefan cel Mare, Teiu, Râca;

Județul Giurgiu: Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Roata de Jos, Comana, Ulmi, Mihăilești, Adunații-Copăceni, Călugăreni, Ghimpați, Bolintin-Deal, Găiseni, Izvoarele, Vânătorii Mici, Ogrezeni, Crevedia Mare, Buturugeni, Bucșani, Colibași, Letca Nouă, Singureni, Grădinari, Răsuceni, Joița, Stănești, Clejani, Putineiu, Toporu, Mârșa, Mihai Bravu, Iepurești, Săbăreni, Schitu, Gogoșari, Cosoba, Bulbucata, Stoenești;

Județul Dâmboviţa: Titu, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Dragodana, Răcari, Crevedia, Petrești, Cojasca, Lungulețu, Mătăsaru, Gura Șuții, Ciocănești, Odobești, Tărtășești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Niculești, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Șelaru, Produlești, Costeștii din Vale, Morteni, Butimanu, Răscăeți, Slobozia Moară, Cornățelu, Bilciurești;

Județul Teleorman;

Județul Buzău: Glodeanu-Siliștea, Glodeanu Sărat, Amaru;

Județul Ilfov;

Județul Călăraşi: Fundulea, Fundeni, Frumușani, Plătărești, Ileana, Belciugatele;



Se vor semnala : ceață ce determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m



Valabil de la : 20-01-2019 ora 16:00 până la : 20-01-2019 ora 20:00



In zona : Județul Buzău: Buzău, Râmnicu Sărat, Vernești, Vadu Pașii, Merei, Smeeni, Mărăcineni, Poșta Câlnău, Zărnești, Valea Râmnicului, Săgeata, Cochirleanca, Grebănu, Ziduri, Costești, Topliceni, Țintești, Cernătești, Râmnicelu, Pietroasele, Gherăseni, Gălbinași, Breaza, Podgoria, Săhăteni, Ulmeni, Stâlpu, Săpoca, Brădeanu, Movila Banului, Amaru, Mihăilești, Florica, Racovițeni, Blăjani;



Se vor semnala : ceață ce determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m



Valabil de la : 20-01-2019 ora 15:30 până la : 20-01-2019 ora 20:00



In zona : Mun. Bucureşti;



Se vor semnala : îndeosebi în zona preorășenească va fi ceață ce determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m



Valabil de la : 20-01-2019 ora 14:00 până la : 20-01-2019 ora 16:00



In zona : Județul Ialomiţa: Urziceni, Fierbinți-Târg, Coșereni, Gârbovi, Manasia, Bărcănești, Dridu, Jilavele, Bărbulești, Adâncata, Armășești, Movilița, Alexeni, Sinești, Valea Măcrișului, Roșiori, Maia, Rădulești, Moldoveni, Drăgoești, Ciocârlia, Borănești;

Județul Argeş: Slobozia, Ștefan cel Mare;

Județul Giurgiu: Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Roata de Jos, Ulmi, Bolintin-Deal, Găiseni, Vânătorii Mici, Ogrezeni, Crevedia Mare, Buturugeni, Bucșani, Letca Nouă, Grădinari, Joița, Clejani, Mârșa, Săbăreni, Cosoba;

Județul Prahova: Mizil, Brazi, Bărcănești, Puchenii Mari, Târgșoru Vechi, Ciorani, Poienarii Burchii, Albești-Paleologu, Colceag, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Tomșani, Dumbrava, Baba Ana, Mănești, Fulga, Cocorăștii Colț, Balta Doamnei, Tinosu, Gura Vadului, Sălciile, Boldești-Gradiștea, Gherghița, Olari;

Județul Dâmboviţa: Titu, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Răcari, Crevedia, Petrești, Cojasca, Lungulețu, Mătăsaru, Ciocănești, Odobești, Tărtășești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Niculești, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Șelaru, Produlești, Costeștii din Vale, Butimanu, Slobozia Moară, Cornățelu, Bilciurești;

Județul Teleorman: Alexandria, Videle, Orbeasca, Botoroaga, Drăgănești-Vlașca, Tătărăștii de Jos, Poroschia, Buzescu, Călinești, Blejești, Vârtoape, Trivalea-Moșteni, Gălăteni, Băbăița, Mereni, Olteni, Nanov, Poeni, Tătărăștii de Sus, Vitănești, Măgura, Gratia, Frăsinet, Rădoiești, Mavrodin, Siliștea, Cosmești, Nenciulești, Talpa, Scurtu Mare, Sârbeni, Moșteni, Necșești, Purani, Crevenicu;

Județul Buzău: Glodeanu-Siliștea, Costești, Glodeanu Sărat, Pietroasele, Gherăseni, Breaza, Săhăteni, Ulmeni, Stâlpu, Brădeanu, Movila Banului, Amaru, Mihăilești, Florica;

Județul Ilfov: Buftea, Otopeni, Periș, Gruiu, Balotești, Moara Vlăsiei, Snagov, Ciolpani, Ciorogârla, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Nuci, Corbeanca, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu;



Se vor semnala : ceață ce determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m