Claudiu Manda: George Maior, chemat la audieri, la Comisia SRI, pe 27 februarie

Claudiu Manda, preşedintele Comisiei SRI, a anunţat, la Parlament, că în urma discuţiei pe care a avut-o cu George Maior, fostul şef SRI, au stabilit ca acesta să vină pe 27 februarie, la audieri, în comisie.

Acesta a mai spus că discuţia a durat aproape o oră.

"Am convenit ca invitatia să fie adresată pentru 27 februarie, anul curent. În discutiile pe care le-am avut, a spus ca doreşte sa vina la comisie, este si in interesul lui, sa clarifice, unele lucruri. Şi-a arătat disponibilitatea de a lămuri tot. A fost o discutie de aparoape o ora. O discutie normală, corectă, a fost foarte deschis si intresat sa lamurescă", a declarat Manda.

Jurnaliştii nu au avut acces vineri în Palatul Parlamentului, la ora la care George Maior, fostul şef al SRI şi actual ambasador în SUA, avea o discuţie cu şeful Comisiei de Control, Claudiu Manda. Presa nu a fost lăsată să intre nici măcar la conferinţa de presă a USR. Apoi, presei i s-a permis accesul, după ce Claudiu Manda a dorit să facă o declaraţie.

De fapt, preşedintele Comisiei de control, Claudiu Manda, a anunţat încă de joi că Maior va veni pentru o discuţie legată de procedura de invitare oficială a acestuia în faţa parlamentarilor.

„Întâlnirea cu Maior a fost programată pentru mâine, motiv pentru care o să mă văd mâine cu domnul Maior la mine la birou, la Comisia pentru controlul activităţii SRI. Nu mai ştiu exact ora, în prima parte a zilei. Nu e o întâlnire în care să vrem să spune, foarte multe lucruri în spaţiul public. O să fac o informare în presă despre ce am discutat acolo, am spus şi atunci, spun şi acum. Dorim să discutăm chestiunea aceasta procedurală, partea de invitaţie, partea formală, totuşi nu este o situaţie în care să fie în ţară de fiecare dată şi să poată să vină oricând i-ar permite programul. O să stabilim o zi, o să stabilim o oră. Sunt lucruri de discutat, sunt destul de multe lucruri la care s-a făcut referire în cadrul comisiei despre activitatea din perioada în care domnul Maior era directorul SRI, multe dintre ele au fost spuse deja în spaţiul public ca nişte informaţii sau prezentări ale spuselor de la Comisie, nu avem lucruri noi sau în plus, dar sunt lucruri pe care vrem să le lămurim noi, Comisia, li sunt sigur că şi domnul Maior doreşte să le lămurească”, a declarat Manda.