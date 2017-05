Circ la Comisia de Anchetă. Cei chemaţi n-au vrut să vorbească: "Domnule senator, eu ce caut aici?!"

Parchetul General strică planurile comisiei parlamentare de anchetă a alegerilor din 2009! Gabriel Oprea îi trimite pe membrii comisiei să ceară acordul Parchetului, altfel nu se va prezenta la audieri. Fostul senator Anghel Iordănescu şi fostul primar Neculai Onţanu au adoptat o tactică similară. Au venit în faţa comisiei, însă, doar pentru a-i anunţa pe cei prezenţi că avocatul le-a interzis să facă declaraţii. În aceste condiţii, deputatul PMP, Robert Turcescu a părăsit sala de şedinţă. Pe de altă parte, cei care au condimentat discuţiile au fost Anghel Iordănescu şi Teodor Baconschi. Astfel, Iordănescu a spus că la celebra întâlnire din 2009, nu s-a întîmplat nimic ilegal: s-a mâncat, băut vin şi s-a discutat despre fotbal. La răndul său, Teodor Baconschi a avut o dispută cu Adrian Ţuţuianu, întrebându-l: "Domnule senator, atunci eu ce caut aici?".

Anghel Iordănescu a spus miercuri în cadrul audierilor în Comisia parlamentară de anchetă pentru alegerile prezidențiale din 2009 că a participat la întâlnirea din 6 decembrie 2009 din casa lui Gabriel Oprea, dar a refuzat să răspundă la majoritatea întrebărilor adresate de către membrii comisiei.

Iordănescu: Nimic ilegal, am mâncat, am băut vin

"Am participat în acea seară de 6 decembrie în casa domnului Oprea, fiind invitat de dânsul, dacă nu mă înșel cu o zi înainte sau chiar în dimineața respectivă. Erau mai multe persoane, din ce îmi amintesc eu m-am dus în jurul orelor 19,30 — 20,00 și am plecat în jurul orei 23,00. Din punctul meu de vedere, a fost o seară în care am urmărit dezbaterile de la televiziuni de știri, exit poll-urile, s-a discutat pe marginea alegerilor, era o seară importantă pentru noi pentru toți românii, alegerea președintelui țării înseamnă enorm de mult pentru orice cetățean al țării, și din acest punct de vedere eram curioși să aflăm care vor fi rezultatele finale. Mai pot să adaug că pe lângă comentariile legate de aceste rezultate s-a discutat și despre fotbal, unii dintre cei prezenți erau amatori de fotbal", a spus Iordănescu la audierile de la Comisia parlamentară de anchetă cu privire la alegerile prezidențiale din 2009.

Întrebat dacă la întâlnire a fost prezentă și soția jurnalistului Dan Andronic, Iordănescu a spus că nu poate comenta mai mult.

"Așa cum probabil știți, în luna aprilie am fost invitat la Parchetul General, s-a deschis o anchetă penală și, conform articolului 34 din Codul de procedură penală și articolului 285 din același cod, eu fiind un subiect procesual în această cauză penală, îmi este foarte greu să fac comentarii și să dau mai multe declarații decât cele pe care le-am făcut în spațiul public imediat după ieșirea de la Parchet. Având această calitate de martor în acest dosar penal nu aș vrea să obstrucționez ancheta și am să mă abțin de la comentarii pe care probabil că articolele pe care le-am menționat nu îmi dau dreptul să le fac. Vă rog pe dumneavoastră să cereți declarația mea de la Parchetul General și veți avea acolo toate informațiile pe care le-am dat și pentru care am și semnat. Mi-e greu să vă răspund direct la întrebarea dumneavoastră și vă rog să mă credeți că din punctul meu de vedere nu a fost absolut nimic ilegal, a fost o cină, unii dintre noi am mâncat, am băut și un pahar de vin și nimic mai mult", a menționat el. Iordănescu a arătat că s-a consultat cu avocatul său, iar acesta l-a sfătuit să nu dea mai multe declarații în cadrul comisiei.

Baconschi: De ce mă aflu aici, domnule senator?

Fostul ambasador al României la Paris, Teodor Baconschi, a făcut un apel către parlamentarii Comisiei de anchetă pentru alegerile prezidențiale din 2009 să contribuie la restaurarea adevărului, pentru a se putea ieși din "legende, exagerări mediatice și montaj", care distrug imaginea unor diplomați sau intelectuali.

Întrebat dacă a participat la procesul de votare, fostul ambasador a arătat că a asistat.

"Am asistat, nu le-am numărat cu mâna mea (n.r. voturile). În calitate de șef al misiunii și reprezentant unic al României și președintelui României în Republica franceză", a spus el.

El a dat apoi detalii despre procesul de vot din turul al doilea al prezidențialelor.

"La turul doi a fost exact aceeași situație de la turul I. Mai existau așteptând în ploaie de o oră două niște cetățeni români în curte, porțile ambasadei au fost închise la ora 21 și cei care mai erau in curte au continua să-și exercite votul. (...) Nu am o cifră exactă, dar în acea curte, care nu e mare, nu puteau sa fie la restul ăsta coadă mai mult de câteva zeci de persoane", a arătat Baconschi.

Senatorul PSD Adrian Țuțuianu l-a întrebat pe cel audiat, între altele, cine l-a propus ministru de Externe după alegerile din 2009.

"Guvernul Emil Boc. E irelevant pentru discuția noastră. (...) Guvernul României m-a propus ca membru al său", a răspuns Teodor Baconschi. La insistențele senatorului de a spune cine a fost persoana din guvern sau din altă instituție care i-a propus această funcție, Baconschi a spus: "Am fost sunat la telefon și de președintele Traian Băsescu".

Deputatul PMP Robert Turcescu a intervenit, "mai mult pentru colegi": "Guvernul propune, președintele acreditează".

'Domnule deputat, înțeleg că îl reprezentați pe domnul Baconschi? Ca să știm", a răspuns președintele comisiei, Mihai Fifor.

"Nu am văzut mirarea unor colegi, poate îl mai ajut pe domnul Țuțuianu, poate mai citește Constituția", a afirmat Turcescu. 'Am rugămintea să rămânem în cadrul unui dialog colegial", a adăugat Mihai Fifor. "Să înțeleg că intrarea dumneavoastră are legătură cu pregătirea de ofițer? Eu nu v-am atacat niciodată", a intervenit și Adrian Țuțuianu. "Stimați colegi, vă rog sa va abțineți de la astfel de comentarii, suntem într-o comisie parlamentară, vă rog să respectați această comisie", a conchis Fifor.

Baconschi a mai vorbit despre atribuțiile sale în organizarea alegerilor.

"În calitate de șef de misiune, am preluat datele legate de secțiile de vot care vor fi organizate, unde, câte ștampile, câte cabine de vot, deci toată logistica acestei secții de vot inclusiv niște bariere metalice pentru departajarea fluxului intrare-ieșire, aceste măsuțe unde cetățenii români puteau să-și completeze declarațiile pe propria răspundere, atenția legată de ordinea și disciplina din aceste secții, deci tot ce ține de buna desfășurare a unui proces electoral, Și, fără falsă modestie, văzând ce s-a întâmplat în 2016, bunăoară, la multe ambasade și consulate ale României, pot spune că procesul electoral, mai ales în turul doi, când au fost un pic mai mulți votanți la Paris, s-a desfășurat fără niciun incident, fără ca vreun cetățean român să facă vreo reclamație, să aibă sentimentul că dreptul său la vot a fost îngrădit prin niște artificii administrative. Deci totul a fost în ordine și în calm și pot să spun că democrația n-a pierdut nimic din asta", a detaliat fostul ambasador.

El a menționat că la al doilea tur au existat 3.785 de votanți, în 14 ore de program, cinci ștampile, cinci cabine de vot, o medie orară de 270 de voturi pe oră. "Adică sensibil mai puțin decât la scrutinurile din 2007 și din 2014, când erau la Paris alți ambasadori ai României", a adăugat Baconschi.