Marcel Ciolacu, înainte de votul pentru șefia Camerei: Am facut ca și partid suficiente greșeli

Propunerea PSD pentru șefia Camerei, deputatul Marcel Ciolacu, a avut un discurs scurt în care a admis că PSD a luat multe decizii greșite care au costat partidul, dar a subliniat că ,,democrația înseamnă un mandat de patru ani''. El a comparat situația PSD cu cea a partidului din care face partidul președintele Macron, care a format guvernul cu un scor de 66%, iar acum obținut un scor slab la europarlamentare.

„Președintele Camerei Deputatilor nu este șeful deputaților. Democrația are multe sensuri. În 2017 președintele Franței a câstigat alegerile cu 66%, a format guvernul, și este ți acum presedinte. Duminică a luat 23%, nu a cerut nimeni președintelui demisia pentru că nu mai are majoritate.

Democratia înseamnă un mandat de 4 ani. Am facut ca si partid suficiente greșeli. Am luat decizii care ne-au costat, deoarece poporul are întotdeauna dreptate. Nu ne putem juca însă cu cuvântul democrație, să rasturnăm lucrurile de fiecare data cand vrem noi.

Un Guvern îl rastorni democratic cu moțiune de cenzură, nu există alt tip de democrație. Eu în politică nu am avut niciodată dușmani, am avut adversari politici”, a spus Ciolacu.

Ciolacul a făcut parte din nucleul dur al puciștilor alături de Paul Stănescu, Adrian Țuțuianu, Marian Neacșu, Mihai Tudose și Gabriela Firea. Aceștia i-au cerut lui Dragnea să facă un pas înapoi și să renunțe la asaltul asupra justiției.