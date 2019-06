Cine îi ia locul lui Ciorbea? Renate Weber, sau Peter Eckstein - Kovacs

Ciorbea, sesizat să sesizeze

Parlamentul se reunește, miercuri, în ședință comună, pentru alegerea unui nou șef al instituției Avocatul Poporului. Propunerile avansate de grupurile parlamentare sunt Renate Weber din partea PSD-ALDE și Peter Eckstein-Kovacs, susținut de Opozitie (PNL, USR si UDMR).

Comisiile juridice ale celor doua Camere îi vor audia pe cei doi candidați si vor înainta un raport plenului Legislativului.

„Mă onorează nominalizarea pentru Avocatul poporului și mă bucură încrederea pe care mi-au arătat-o, încă o dată, deja foștii colegi din ALDE, pentru că am demisionat din partid odată ce am acceptat această nouă misiune”, a scris Weber pe Facebook.

„Este o decizie pe care am cântărit-o îndelung și pe care nu am luat-o ușor. Cel mai confortabil pentru mine acum ar fi fost să nu mă implic. Calitatea de spectator la viață cetății este cea mai ușoară dintre toate. Nu suportă responsabilități, poți foarte bine să emiți judecăți, să pui ștampile, să dai vina pe alții și tu să nu faci nimic. Eu am ales să fac. Să lupt în continuare pentru valorile în care cred, pentru apărarea drepturilor și libertăților, pentru care lupt de aproape 30 ani, fie în calitate de ONG-ist sau de om politic. Sper că audierea mea să fie convingătoare și rezultatul votului din Parlament să fie unul pozitiv”, a adăugat ea.

Renate Weber în politică în 2007, când a fost aleasă eurodeputat din partea PNL, iar la alegerile din 2009 a câștigat un nou mandat de europarlamentar, pe lista aceluiași partid. Anterior intrării în politică, s-a remarcat în societatea civilă pentru activitatea în domeniul apărării drepturilor omului. În perioada 1998-2005 și, respectiv, 2006-2007, a ocupat funcția de Președinte a Fundației Soros România (cunoscută și sub denumirea de Fundația pentru o Societate Deschisă). În decembrie 2004 a devenit consiliera președintelui României pe afaceri constituționale și juridice, funcție din care a demisionat în decembrie 2005.

Este primul reprezentant al României căruia i s-a încredințat conducerea unei misiuni UE de observare a alegerilor (2008).

Péter Eckstein-Kovács este fost membru al Uniunii Democrate Maghiare din România și vicepreședintele platformei liberale din această formațiune. Între 2004-2008 a fost președintele Comisiei Juridice a Senatului României, funcție din care a demisionat pe 4 martie 2008 în semn de protest față de respingerea ordonanței privind funcționarea Agenției Naționale de Integritate în forma inițială.

În data de 23 iunie 2018 a demisionat din UDMR, în semn de protest față de ajutorul pe care UDMR l-a dat PSD la modificarea codului de procedură penală.