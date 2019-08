Cine este criminalistul misterios cu care Dincă a cerut să vorbească. "Așa s-a destănuit"

Surse din ancheta crimelor monstruoase de la Caracal spun că Gheorghe Dincă ar fi cerut în mod expres să vorbească cu un singur polițist "în care avea încredere".

Misterul recunoaşterii celor două crime, la două zile de la refuzul lui Gheorghe Dincă de a da vreun indiciu anchetatorilor, s-a spulberat după ce avocatul său din oficiu, Bogdan Alexandru, a dezvăluit într-un interviu televizat că suspectul de crime a cerut să vorbească doar cu un anume poliţist.

Surse apropiate anchetei au declarat, pentru Adevărul, că poliţistul misterios nu este însă din cadrul IPJ Olt, aşa cum a presupus avocatul Bogdan Alexandru.

Cel cu care a dorit să vorbească Gheorghe Dincă este poliţist judiciarist în Bucureşti, după cum au declarat surse apropiate anchetei.

„Este un poliţist foarte bun de Judiciar, din Bucureşti, nicicum din Caracal sau de unde se mai speculează. Inculpatul a solicitat să discute cu dumnealui întrucât poliţistul are rude în zona respectivă şi inculpatul îl ştie din vedere, ştie că e poliţist bun şi are încredere în el. Inculpatul a susţinut că nu are încredere nici în avocat. Acest lucru (n.r. - discuţia cu inculpatul) s-a întâmplat în baza delegării procurorului de caz. (...) Poliţistul era, întâmplător, în zona respectivă, la rude, s-a făcut o delegare, s-a întâmplat totul într-un cadru formal. (...) Inculpatul a început să vorbească: să spună unde e telefonul mobil, unde e cartela, să spună ce a mai indicat el în dosar", au declarat sursele Adevărul.

Purtătorul de cuvânt al DIICOT, procurorul-şef Mihaela Porime, a confirmat că recunoaşterea a fost făcută în prezenţa acelui poliţist şi că acesta era delegat în anchetă. „Cu ocazia cercetării la faţa locului inculpatul a dat o declaraţie orală, în prezenţa procurorului de caz, a avocatului şi un poliţist delegat în cauză. Ulterior, la sediul DIICOT, inculpatul a dat declaraţie scrisă în prezenţa apărătorului din oficiu", a mai declarat Porime.