Cine e cel mai BOGAT om din istorie: l-a depășit pe Bill Gates

FOTO EXPLICATIE: Jeff Bezos, peste Gates ca avere

Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, si a depasit-o pe cea a fondatorului Microsoft Bill Gates, scrie News.ro citand CNN Money.

Forbes estimeaza averea neta a lui Bezos la 104,4 miliarde de dolari.



Cea mai mare parte a sumei provine din cele 78,9 milioane de actiuni pe care le detine la Amazon, a caror valoare a crescut luni cu 1,4%, crescandu-i averea neta cu 1,4 miliarde de dolari.



Valoarea actiunilor Amazon a crescut cu aproape 7% anul acesta, dupa ce au inregistrat o crestere de 56% in 2017.



Bezos detine, de asemenea, participatiuni la The Washington Post (WP) si Blue Origin, o companie privata de calatorii spatiale care intentioneaza sa duca tursti in spatiu.



Bezos a devenit cea mai bogata persoana din lume in iulie, cand l-a depasit - timp de o scurta perioada - pe Bill Gates



El l-a depasit pe Gates, din nou, in octombrie.



El a depasit pragul de 100 de miliarde de dolari in noiembrie, la inceputul sezonului de cumpararturi de sarbatorile de iarna, cu ajutorul performatei bursiere a Amazon.