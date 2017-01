Cine ar putea fi şeful de cabinet al lui Sorin Grindeanu. Numele vehiculat

Premierul îşi face echipa. Laura Ion, fost secretar general adjunct in Ministerul Comunicatiilor, este in carti pentru o numire in aparatul de lucru al premierului Sorin Grindeanu, posibil sef de cabinet, au declarat pentru HotNews.ro surse politice.

Laura Ion a lucrat cu Grindeanu in mandatul acestuia de ministru al Comunicatiilor. Ea a fost membru in Consiliul de Administratie al companiei Telecom si in CA al Institutului National de Cercetare Dezvoltare in Informatica ICI Bucuresti.