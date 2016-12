Cine a orchestrat dosarul Burnei – SECRETE care ies la lumină

În ancheta de mai jos vă voi prezenta cum poate lua naștere un dosar plin de controverse, parcă scos dintr-un film de groază, cu implicații directe care duc către procurori, fundații și oameni de stat, care ne decid viitorul, scrie Anca Andrei, redactor-şef bugetul.ro. Ca de fiecare dată se ajunge și la bani și interese ale unor companii străine. Dar lucrurile sunt mult mai grave și reprezintă o problemă de siguranță națională, similar Hexi Pharma. O mare parte din presă a cenzurat adevărul și mai jos veți vedea și de ce. Cum s-a ajuns aici și cine va lua atitudine, rămâne de văzut. Citiți cu mare atenție informațiile pe care le voi publica la acest moment. În zilele următoare le voi analiza în detaliu și voi prezenta un serial întreg pentru că informațiile de mai jos sunt destul de multe și poate greu de asimilat.

Cuvintele cheie din investigație sunt: Ministerul Sănătații, Monica Althamer, Vlad Voiculescu, Cătălin Cârstoveanu, Dăruiește Viață, Carmen Uscatu, Alina Vasea, Emilia Popescu, DGA… adevăruri ascunse.



Renumitul chirurg ortoped Gheorghe Burnei a fost acuzat de DGA (Direcția Generala Anticorupție din Ministerul Afacerilor Interne) că practică experimente pe copii și că ar fi luat mită. A fost plasat în arest la domiciliu, iar astăzi a primit control judiciar din partea judecătorilor pe motiv că nu au fost prezentate suficiente probe.



Cum s-a ajuns la DGA?



Cu foarte puțin timp înainte ca magistrații să înceapă urmărirea penală, un articol emoționant a fost scris pe Casa Jurnalistului în care ne era înfățișat un monstru cu chip de om. Odată cu acesta, zeci de articole în mediul online, postări pe facebook și știri pe toate televiziunile au început să apară. Ce super campanie de PR mi-am zis! Dacă nu aș fi citit cu atenție articolul scris de Luiza Vasiliu poate că aș fi crezut și eu, și totuși mi-am lăsat loc pentru reflecție. Apoi după ce am răsfoit referatul de arestare, am avut sentimentul că a fost scris de un specialist în PR de la o mare companie străină de comunicare din România. Dar nu. Se pare că era asumat de un procuror. Și totuși ce căuta DGA în ecuație? A fost prima întrebare. Pentru necunoscători, DGA anchetează de obicei cazurile de corupție ale angajaților MAI. Profesorul Burnei nu avea nicio tangență cu MAI. Am verificat. De obicei astfel de dosare merg către DNA.



