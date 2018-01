Cine a fost senatorul Verestoy Attila. Cele mai importante date din biografia sa

Senatorul Verestoy Attila a încetat din viaţă, astăzi, la vârsta de 63 de ani. Acesta era membru marcant al al UDMR, iar în Parlamentul României era încă din 1990. Potrivit unor surse, a murit din cauza unei boli incurabile.

Verestoy Attila a suferit un accident de mașină în anul 2011, în urma căruia a suferit mai multe fracturi. Ca urmare a accidentului, senatorul UDMR a rămas cu un handicap la picior și mergea cu ajutorul unui baston.

Potrivit ultimei declaraţii de avere făcute publice, Verestoy Attila deţine mai multe suprafeţe de teren în Bucureşti, Harghita şi Ilfov, două case în Ilfov, respectiv Cristuru Secuiesc, un apartament în Odorheiu Secuiesc şi alte două în Bucureşti. De asemenea, senatorul UDMR are un autoturism BMV X3 şi un altul Audi S8, o colecţie de bijuterii estimată la 58.000 Euro şi o colecţie de tablouri evaluată la aproximativ 25.000 Euro.

Pe site-ul UDMR, Verestoy Attila a scris în secţiunea în care vorbeşte despre activitatea sa politică:

"Interesul meu pentru problemele maghiarimii a atras atenţia fostei securități. Datorită faptului că am încercat să iau legătura cu preşedintele din acea vreme a Asociaţiei Internaţionale a Maghiarilor, dr. Pungor Ernő, a fost interzisă participarea mea la orice programe la nivel internațional. Bursa de merit în străinătate pe care am primit-o, în ciuda faptului că a fost acceptată de către conducerea Academiei Ştiinţifice de Cercetare, nu a fost aprobată de securitate.



Împreună cu prietenul meu, Lányi Szabolcs, am stabilit relaţii cu diplomaţi ai Ambasadei Ungariei la Bucureşti. Cu ajutorul lor am reuşit să procurăm materiale mass-media de limba maghiară pentru maghiarii din Transilvania.

Înaintea evenimentelor din decembrie 1989 am fost luat în vizor mai îndeaproape. Mai târziu am aflat că îmi erau ascultate convorbirile telefonice. Prietenul meu Lányi Szabolcs a fost mutat din activitatea didcatică în secţiunea de producţie a facultăţii, iar mie mi-a fost retras gradul universitar din acel moment.



Am luat parte la evenimentele din decembrie 1989, începând cu data de 21. La prima întâlnire a iniţiatorilor Uniunii (pe 22 decembrie 1989) mi-am asumat rol în organizarea UDMR, sunt membru fondator, înregistrarea oficială a Uniunii a fost sarcina mea (26 ianuarie 1990).

Activitatea mea depusă pentru comunitatea maghiară este strâns legată de munca mea din parlament. Ca senator sunt membru în Comisia Parlamentară pentru controlul SRI. Sunt liderul de grup al UDMR în Senat".

Cele mai imporante date din cv-ul său

NFORMAŢII PERSONALE





Data şi locul naşterii: 1 martie 1954, municipiul Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita

Stare civilă: căsătorit, un copil

Naţionalitate: Maghiară

Profesia de bază: Inginer chimist





1999 - Doctor în chimie, specializarea chimie anorganică şi protecţia mediului, la Universitatea Politehnică Bucureşti

1996 - Colegiul de studii strategice „George C. Marshall”, Germania

1994 - Colegiul naţional de Apărare, Bucureşti1978 – Masterat la secţia inginerie chimică a Institutului Politehnic din Bucureşti

1972-1978 – Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Tehnologie Chimică

1960-1972 – Şcoala Generală, Liceul Teoretic (fosta Dr. Petru Groza, actuala Tamási Áron), Odorheiu Secuiesc



EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ





-înainte de 1989



1989 – cercetător ştiinţific prinicipal, Institutul de Cercetare şi proiectare pentru Chimie Anorganică şi Metale Neferoase, Bucureşti

1983-1989 - cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetare de Chimie Anorganică, Bucureşti

1980-1983 – lector, Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Chimie Industrială

1979-1980 – inginer, Întreprinderea „Tehnoutilaj”, Odorheiu Secuiesc

1978-1979 – Întreprinderea „Mecanica”, Gheorgheni





-după 1989

ianuarie 1990 – consilier al Frontului Salvării Naţionale, membru al grupului de consilieri al biroului vicepreşedintelui Király Károly

februarie-mai 1990 – membru al Consiliului Unităţii Naţionale Provizorie , preşedintele Comisiei Permanente pentru Minorităţi

1990-1992 – senator UDMR al judeţului Harghita, secretar al Biroului Permanent al Senatului

1992-2004 – Senator al judeţului Harghita, lider al Grupului Parlamentar UDMR din Senat

1997-2007 – preşedinte UDMR Zona Odorhei

2004 - Senator al judeţului Harghita, lider al Grupului Parlamentar UDMR din Senat