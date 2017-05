Chitaristul trupei Queen, despe Theresa May: Este o femeie groaznică

Brian May, compozitor si chitaristul trupei Queen, o numeste pe Theresa May, prim-ministrul Marii Britanii, "o femeie groaznica", pentru ca sustine vanatoarea de vulpi, scrie hotnews.ro.

Muzicianul britanic s-a exprimat cu privire la premierul Theresa May dupa ce aceasta a anuntat, marti, ca va permite membrilor conservatori ai parlamentului sa voteze liber privitor la permiterea vanatorii de vulpi, daca Partidul Conservator va castiga alegerile din 8 iunie. In aceeasi zi, prim-ministrul britanic a reiterat ca este in favoarea vanatorii de vulpi.