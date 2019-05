Chinezii care „fură la kilogram”: cum își bat joc de clienții care cumpără noul telefon

Chinezii de la OnePlus se pregătesc să lanseze un super telefon. Cel puțin așa s-au lăudat până acum. Și toate informațiile arată că va fi foarte bun, doar că un detaliu a ajuns la public și acum lumea e supărată. Telefonul nu va rezista la apă, deși compania spune că nu e cazul. Am căutat să vedem care e adevărul să știi dacă cumperi.

OnePlus va lansa un telefon nou în mai. Compania susține că va fi rezistent la apă, doar că nu va avea niciun rating IP. Asta înseamnă că, oficial, nu-i rezistent la apă. Dar poți merge pe încredere, că așa spune producătorul. Ba chiar se laudă că nu vrea să dea bani pentru rating, că nu e cazul. Dar nu acoperă costurile reparației, dacă îl scapi în apă.

Ratingul IP e folosit ca să știi cât de rezistent e un telefon, în cazul de față, la apă și praf.

Prima cifră reprezintă protecția împotriva particulelor solide (de la zero la 6). A doua cifră din standardele IP se referă la nivelul de protecție pe care dispozitivul îl are împotriva apei (de la zero la 9K). Cel mai des vei vedea telefoane rezistente la apă și praf cu rating IP68. Samsung, Huawei, iPhone respectă treaba asta și livrează telefoane de calitate. Chinezii de la OnePlus nu.

În cazul noului telefon, chinezii susțin că e rezistent la apă și praf doar că n-a dat bani pe testare sub standardele IP. Așa că telefoanele vor fi oarecum rezistente. Implicit, compania nu-și asumă scăparea în apă sau folosirea în deșert ori la mare.

Mai mult, iar aici internetul a explodat, telefoanele vor fi rezistente pe baza „testării în condiții optime". Chinezii au făcut un test: au scăpat telefonul într-o găleată cu apă. Nu știm dacă a rezistat.

Cel mai probabil seria va rezista la apă dacă: te prinde ploaia, scapi telefonul în apă și-l scoți repede și dacă verși un pahar cu apă peste el.

