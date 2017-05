China este cel mai mare consumator de ţigări din lume. Pe ce loc se situează România

China este cel mai mare consumator de ţigări din lume, un chinez adult fumează un număr impresionant de 4.124 de ţigări pe an, ceea ce înseamnă, în medie, 11-12 ţigări pe zi, potrivit datelor făcute publice de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

La mică distanţă vine Belarusul, cu o medie de 3.831 ţigări pe an pentru fiecare adult şi Libanul cu 3.023 ţigări per adult. Sub limita de 3.000 de ţigări fumate pe an se situează Macedonia (2.732) şi Rusia (2.690).

Locuitorii din Guinea sunt cei care se pare că au înţeles cel mai bine cât de mult rău fac ţigările, pentru că ei fumează, în medie, doar 15 ţigări pe an per adult. Sunt urmaţi de Insulele Solomon (26), Kiribati (28), Uganda (41) şi Rwanda (53).

68 dintre cele 182 de ţări ale lumii se situează la un consum de sub o ţigară per adult pe zi, în timp ce 61 de state trec de limita de 2 ţigări per adult pe zi, ajungând la o medie de 1.000 de ţigări pe an pentru fiecare adult fumător.

România este încadrată în rândul ţărilor în care un cetăţean adult fumează, în fiecare an, undeva între 1.480 şi 1.980 de ţigări, scrie Gândul.